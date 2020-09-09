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Haberler>Yazarlar>Hande Dinçel>Taşıtlar ve ulaşım alanları
Yazarlar
09.09.2020 - 09:46 |  Son Güncelleme:

Taşıtlar ve ulaşım alanları

Hande Dinçel
Hande Dinçel
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni
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Hande Dinçel
Hande Dinçel
hdincelflorya@gmail.com
Taşıtlar ve ulaşım alanları
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Ömer uzun zamandır arabalara, gemilere, uçaklara özellikle de itfaiye ve ambulanslara (kendi deyimi ile ambuambulans) ilgi duymaya başladı. Bütün taşıtların isimlerini öğrendiğini fark edince havada karada ve denizde olmak üzere gruplandırma çalışmalarına başlamak istedim.

Çocuklara öğretmek istenen kavramları oyun yolu ile öğretmenin daha akılda kalıcı olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu sebeple Ömer'e kazandırmak istediğim kavramları, konuları ya oyun yolu ile ya etkinlik yolu ile ya da kitap okuma saatleri ile vermeye çalışıyorum.

Uzun zamandır biriktirdiğim ıslak mendil kapakları ile ne yapabilirim diye düşünürken malzemeler bu etkinlik ile çok kullanışlı bir hal aldı. Daha önce temin etmiş olduğum mıknatıslı hayvanlar, taşıtlar ve bitkiler Ömer'in her zaman ilgisini çekmişti. Bu etkinlikte taşıtlara yer vererek daha aktif bir katılım sağlattım.

Taşıtlar ve ulaşım alanları

Malzemeler

Boş bir kutu

Islak mendil kapağı

Taşıtlar figürü

Yapıştırıcı

Yapılışı

Beyaz bir kağıda kara, hava ve denizi temsil edecek resimler çizilir.

Çizilen resimler boyanır.

Boyanan resimler kapaklara yapıştırılır.

Kutuya kapakların iç haznesi boyutunda 3 adet delik açılır.

Taşıtlar ve ulaşım alanları

Kapaklar kutuya yapıştırılır.

Uygun taşıt resmi uygun ulaşım yolundaki deliğe atılır.

Taşıtlar ve ulaşım alanları

Atım sırasında "Araba karada gider, gemiz denizde gider, uçak havada gider" gibi cümleler ile pekiştirme yapılır.

Taşıtlar ve ulaşım alanları

Kazanımlar

Taşıtları öğrenir.

Taşıtların ulaşım yolunu öğrenir.

El göz koordinasyonu gelişir.

Dil gelişimi desteklenir.

Not: Bu etkinlik 28 ay sonrası için uygundur.

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Hande Dinçel
Hande Dinçel
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni
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