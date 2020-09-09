Taşıtlar ve ulaşım alanları

Çocuklara öğretmek istenen kavramları oyun yolu ile öğretmenin daha akılda kalıcı olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu sebeple Ömer'e kazandırmak istediğim kavramları, konuları ya oyun yolu ile ya etkinlik yolu ile ya da kitap okuma saatleri ile vermeye çalışıyorum.

Uzun zamandır biriktirdiğim ıslak mendil kapakları ile ne yapabilirim diye düşünürken malzemeler bu etkinlik ile çok kullanışlı bir hal aldı. Daha önce temin etmiş olduğum mıknatıslı hayvanlar, taşıtlar ve bitkiler Ömer'in her zaman ilgisini çekmişti. Bu etkinlikte taşıtlara yer vererek daha aktif bir katılım sağlattım.

Malzemeler

Boş bir kutu

Islak mendil kapağı

Taşıtlar figürü

Yapıştırıcı

Yapılışı

Beyaz bir kağıda kara, hava ve denizi temsil edecek resimler çizilir.

Çizilen resimler boyanır.

Boyanan resimler kapaklara yapıştırılır.

Kutuya kapakların iç haznesi boyutunda 3 adet delik açılır.

Kapaklar kutuya yapıştırılır.

Uygun taşıt resmi uygun ulaşım yolundaki deliğe atılır.

Atım sırasında "Araba karada gider, gemiz denizde gider, uçak havada gider" gibi cümleler ile pekiştirme yapılır.

Kazanımlar

Taşıtları öğrenir.

Taşıtların ulaşım yolunu öğrenir.

El göz koordinasyonu gelişir.

Dil gelişimi desteklenir.

Not: Bu etkinlik 28 ay sonrası için uygundur.