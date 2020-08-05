Tasarruf ve birikim eğitimi için kumbara yapımı

Para biriktirme alışkanlığı uzun zaman süren bir alışkanlıktır ve küçük yaştan itibaren bu alışkanlığı edinmek fuzuli harcamaların önüne geçmek konusunda gereklidir. Küçük yaştaki çocukların ailelerini taklit ettikleri ve anne babaları gibi olmak istediklerini düşündüğümüzde anne ve babaların doğru bir örnek olmaya dikkat etmeleri gerektiğini vurgulamak gerekir.

Biriken paraların çocuğun istekleri doğrultusunda harcanmasına özen gösterilmelidir. Ebeveynler ayda bir kumbarayı açarak paraları çocuklarla birlikte sayabilir.

Her yaş grubu için farklı para biriktirme alışkanlığı belirlenmelidir.

2 -5 yaş aralığı

Bu yaş aralığındaki çocuğa her istediğini hemen almak çocuğu doyumsuz yapar. Bunun yerine bir şey istediği zaman talep ettiği şeyin yakın zamanda olacak önemli bir günde alınacağını söylenebilir. Bu şekilde çocuğunuzun istediğini kabul etmemek yerine doğum günlerinde, yılbaşında, bayramlarda ya da benzeri özel günlerde alacaklarını söylemeniz çocuğa sabrı ve beklemeyi öğretir. Bu şekilde de bekleme davranışı çocuklara aşılanır.

6 -10 yaş aralığı

Çocukla beraber alışverişe gidilerek eline bir miktar para verilir ve evin mutfak alışverişini o gün onun yapması istenir. Bu şekilde çocuk elindeki para ile almak istediği yiyecekleri seçerken bir yandan da kısıtlı para miktarı ile eve malzeme alma davranışını geliştirebilecektir.

Bu aralar çok meşhur olan dinozor kumbarayı duymuşsunuzdur. Peki, hazır konu para biriktirme ve tasarrufken, hazır alıp para vermek yerine evde kendiniz yapıp, verilecek parayı da kumbaraya atmak istemez misiniz?

Malzemeler

Karton

Boya

Yapıştırıcı

Küçük bir kavanoz ya da 2 adet kahve kapağı

Yapılışı

Kartona dinozor şekilde olacak şekilde bir şablon çizilir.

Çizilen şablon kesilir.

Ortasından küçük bir yol çizilip kartondan çıkarılır.

Tam ortadan kumbara olması için bir delik açılır.

Aynı işlem ile bir dinozor daha kesilir.

Üçüncü olarak kesilen dinozorun ortasındaki para geçme yeri daha geniş çizilir ve kesilir.

En alta ince yolu olan dinozor konulur.

Ortaya geniş yolu olan dinozor konulur.

En üste ince yolu olan dinozor konulur.

Yapıştırılan dinozor istenen renge boyanır.

Kartondan ayak şekli kesilir ve boyanır, dinozor ortasına konularak ayakta durması sağlanır.

Delik olan kısma kumbara kısmı olacak şekilde kap yapıştırılır.

Ve kumbaramız hazır.

Not: Delik kısmını iyi ayarlamanızı tavsiye ederim. Ben esas kullanacağım kabın azizliğine uğradığım için kap küçük, delik büyük kaldı.

Kazanımlar

Çocuklara tasarruflu olmayı öğretir.

Çocuklar birikim yapmayı öğrenir.

Özgüven duygusunu artırır.

Çocuğun kendine ait parası olduğunu bilmesi ona huzur verir.

Kumbarada biriken paraları belirli günlerde saymak 6- 12 grubu çocukların sayısal zekasını geliştirir.

Not: Bu etkinlik 2.5 yaş sonrası için uygundur.