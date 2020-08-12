Tarihi geçmiş bakliyatları atmıyor, boyuyoruz

Evde tarihi geçmiş bakliyatlarınız oluyor ve bugüne kadar onları hep çöpe atıyordunuz değil mi? O zaman artık atmıyoruz ve hemen eğlenceli oyunlarda kullanmak üzere rengarenk boyuyoruz.

Malzemeler

Pirinç, makarna, nohut ya da fasulye gibi bakliyat

Parmak boya

Poşet

Yapılışı

Yapılacak renk sayısında bakliyat ayrı poşetlere eşit olarak dağıtılır.

Her poşete istenen renkte boyalar damlatılır.

Boya konan bakliyat poşet içerisinde iyice karıştırılır.

Tüm bakliyat istenen renge bulanınca ayrı ayrı bir tabak içerisinde kurumaya bırakılır.

Kuruyan bakliyat küçük kaplara konularak muhafaza edilir.

Kazanım

Toddler çalışmaları çocuklarınızın koordinasyonunun, ince kaba motor becerilerinin, el göz koordinasyonunun, bağımsızlığının, konsantrasyonunun, dikkatinin, sorumluluğunun, düzen algısının ve öz güveninin gelişimini destekler. Bu çalışmalarla kendini geliştiren çocuk daha çabuk ilerleyerek, 3-6 yaş montessori çalışmalarına daha kolay geçiş yapacaktır. Ayrıca günlük yaşam becerilerine de katkıda bulunarak kaşığı doğru ve etkili kullanmayı kolaylaştırır. Hem ekonomik hem de çocuklar için yararlı ve eğlenceli bu etkinliği evinizde kolaylıkla yapabilirsiniz.



Kaşıkla aktarma çalışmaları çocukların el göz koordinasyonları, el kasları, kalem tutan 3 parmağı, dikkat ve konsantrasyon becerileri gelişir. Soldan sağa çalışılarak yazıya hazırlık yapılır. Büyük nesnelerle başlayarak çocuğunuzun gelişimine göre küçük nesnelere geçebilirsiniz.



Nesneleri aynı renkte olan kaba aktarma çalışması, çocukların el göz koordinasyonları, el kasları, kalem tutan 3 parmağı, renklere görsel algısını, dikkat ve konsantrasyon becerileri gelişir.

Not: Bu etkinlik 2 yaş sonrası için uygundur.