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Haberler>Yazarlar>Hande Dinçel>Sonbahar ağacı

Yazarlar
08.10.2020 - 10:42 |  Son Güncelleme:

Sonbahar ağacı

Hande Dinçel
Hande Dinçel
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni
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Hande Dinçel
Hande Dinçel
hdincelflorya@gmail.com
Sonbahar ağacı
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Pandemi sebebi ile parka gidemediğimiz için Ömer'i her akşam evimin bahçesine çıkarmaya gayret ediyorum. Bahçede piknik yapıyoruz, oyun oynuyoruz, koşuyoruz, enerjimizi atıyoruz.

Dün bahçeye çıktığımızda Ömer'in elinde bir yaprak ile yanıma gelip "Anne bak yapraklar sararmış" demesinin üzerine ona biraz sonbahar mevsimini anlattım. Ağaçları ve yaprakları inceledik, karşımıza çıkan salyangozlar hakkında sohbet ettik. Daha sonra birlikte bir sonbahar ağacı yapmayı isteyip istemediğini sorduğumda çok sevindi. Hemen başladık sararmış yaprakları toplamaya, biraz da ağaç dalı topladık ve evimize çıktık. 

Önce yaprakları inceledik, büyük küçük, uzun kısa diye grupladık. Sayı sayma çalışması yaptık. Tam bir fen ve doğa etkinliği oldu anlayacağınız. 

Sonbahar ağacı

Büyük bir beyaz kağıda ağaç gövdesini çizip bahçeden topladığımız ağaç dallarını yapıştırdım. Ağaçların gövdesini Ömer'e verip istediği yerlere ağaç dallarını yapıştırmasını söyledim. Gerisi tamamen Ömer'e kalıyordu artık. Yapıştırıcısını sürdü, yaprakları yapıştırdı ve ta ta taaaammmm... Harika bir sonbahar ağacımız oldu.

Sonbahar ağacı

Anlık gelişen etkinlikleri her zaman sevmişimdir. Doğaçlama olduğu kadar bilgi dolu geçiyor. İnceleme, yorumlama, sohbet etme fırsatı tanıyor. Hazır havalar tam soğumamışken böyle bir etkinliği yapmaya ne dersiniz?

Sonbahar ağacı

Kazanımlar

Gözlem yapma becerisi gelişir.

Doğayı tanır.

Mevsimleri öğrenir.

Gruplama çalışması yapar.

Sayı sayma becerisi gelişir.

Sohbete katılır.

NOT: Bu etkinlik 2.5 yaş sonrası için uygundur.

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Hande Dinçel
Hande Dinçel
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni
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