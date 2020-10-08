Dün bahçeye çıktığımızda Ömer'in elinde bir yaprak ile yanıma gelip "Anne bak yapraklar sararmış" demesinin üzerine ona biraz sonbahar mevsimini anlattım. Ağaçları ve yaprakları inceledik, karşımıza çıkan salyangozlar hakkında sohbet ettik. Daha sonra birlikte bir sonbahar ağacı yapmayı isteyip istemediğini sorduğumda çok sevindi. Hemen başladık sararmış yaprakları toplamaya, biraz da ağaç dalı topladık ve evimize çıktık.

Önce yaprakları inceledik, büyük küçük, uzun kısa diye grupladık. Sayı sayma çalışması yaptık. Tam bir fen ve doğa etkinliği oldu anlayacağınız.

Büyük bir beyaz kağıda ağaç gövdesini çizip bahçeden topladığımız ağaç dallarını yapıştırdım. Ağaçların gövdesini Ömer'e verip istediği yerlere ağaç dallarını yapıştırmasını söyledim. Gerisi tamamen Ömer'e kalıyordu artık. Yapıştırıcısını sürdü, yaprakları yapıştırdı ve ta ta taaaammmm... Harika bir sonbahar ağacımız oldu.

Anlık gelişen etkinlikleri her zaman sevmişimdir. Doğaçlama olduğu kadar bilgi dolu geçiyor. İnceleme, yorumlama, sohbet etme fırsatı tanıyor. Hazır havalar tam soğumamışken böyle bir etkinliği yapmaya ne dersiniz?

Kazanımlar

Gözlem yapma becerisi gelişir.

Doğayı tanır.

Mevsimleri öğrenir.

Gruplama çalışması yapar.

Sayı sayma becerisi gelişir.

Sohbete katılır.

NOT: Bu etkinlik 2.5 yaş sonrası için uygundur.