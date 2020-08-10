Son kullanma tarihi geçmiş malzemeler ile duyusal oyun

Günlük hayatta duyusal aktiviteler ile meşgul olan çocukların bilişsel gelişimi, dil gelişimi, kaba-ince motor gelişimi, sosyal becerileri ve problem çözme becerileri gelişiminde olumlu gelişmeler gözlemlenir. Ayrıca çocukların zeka gelişimini de güçlendirdiği görülmüştür. Duyusal oyunlar kaygılı ve stresli çocukları sakinleştirmenin bir yolu olarak da düşünülmektedir. Tüm duyulara hitap eden öğrenmelerin daha kalıcı olduğu gözlenmiştir.

Evde kullanım tarihi geçmiş birçok bakliyat ya da yiyecekler ile duyusal oyun hazırlayabilirsiniz.

Uzun zamandır kapta duran sade ve çikolatalı mısır gevreğini atmak yerine hemen duyusal oyun hazırlama girişiminde bulundum ve sınırsız eğlencenin kapısını açmış oldum. Daha önceki yazımda sizlere tarifini verdiğim ay kumunu da ekledikten sonra çok güzel bir temaya sahip duyusal etkinlik oluştu.

Kazanımlar

Çocuğunuzun el kaslarının ve parmak kontrolünün gelişimini sağlar.

El-göz koordinasyonunun gelişimini sağlar.Çocuğun kumun farklı fiziksel özelliklerini keşfetmesini sağlar.

Matematiksel düşünme yetisi gelişir

Neden- sonuç ilişkisini gözlemler.



Duyusal oyun oynamanın faydaları



Çocuğunuz duyusal oyun oynarken neler yaptığını ona aktarın. Böylece çocuğunuz yaptığı işlemlerin adını duyma ve öğrenme fırsatı yakalayabilir ve kelime haznesini geliştirir. Çocuğunuza oyun sırasında açık uçlu sorular sorun. Örneğin “Şu anda ne yaptığını bana anlatır mısın” gibi... Böylece onu yaptığı işi düşünmeye, eylemini ifade etmeye yönlendirmiş ve çocuğunuzun dil gelişimini desteklemiş olursunuz.

Not: Bu etkinlik 2 yaş sonrası için uygundur.