Sınıflandırma çalışması: Renkli tavşanlar

Sınıflandırma becerisi aynı anda iki süreç gerektirir:

Nesneleri ayırma ve gruplama. Örneğin çocuğun önüne koyduğumuz boncukların arasından turuncu boncukları gruplarken aynı zamanda mavi ve kırmızı renkli boncuklardan ayırmış olur.

Sınıflandırmalar varlıkların çeşitli özelliklerine göre yapılabilir. Örneğin nesneler renklerine, şekillerine, boylarına, kilolarına, sayılarına, işlevlerine göre sınıflandırırlar. Çocuklar varlıkların vurgulanan özelliklerini diğer özelliklerinden soyutlayabildikleri ölçüde başarılı olurlar.

18. aydan itibaren, bir ebeveyn olarak çocuğunuza basit ve pratik yollarla bu kavramları (eşleştirme ve gruplama) tanıtmaya odaklanmalısınız. Çocuğunuzu teşvik edecek bulmaca ve alıştırmalar yapmak için kendi çevrenizi ve özel montessori materyallerini yaratıcı bir şekilde kullanabilirsiniz.

Malzemeler

Boş rulo

Renkli kağıt

Ponpon

Pipet

Yapılışı

Rulolar öğretilecek renklerde kağıtlar ile kaplanır.

Kaplanan ruloların ortasından kapı şeklinde delik açılır.

Ruloları üst kısmına kulaklar, alt kısmına ise ayaklar yapıştırılır.

Oynanışı

Tavşanların çok acıktığı ve ponponlara ihtiyacı olduğu çocuğa söylenir.

Ortaya konan ponponlar pipet ile aynı renkteki tavşanlara ulaştırılır.

Kazanımlar

Çocuklar için nefes egzersizleri çok faydalı… Duygularını daha rahat kontrol ederler, dikkat ve konsantrasyon becerileri gelişir. Nefes egzersizleri çocukların bedenlerini daha iyi kullanabilmelerine, kendilerini daha rahat hissetmelerine yardımcı olur ve konuşurken telaffuzlarını geliştirmelerine de katkı sağlar. Nefes egzersizleri çocukların bilişsel gelişimini destekler ve stresi azaltarak konsantrasyonlarını da artırır.

Doğru nefes almak çocuklarımıza neler kazandırır?

Bedenin enerjisini karşılayacak oksijenin vücuda alınmasını, organlarının daha iyi çalışmasını sağlar.

Öfke, kaygı, stres kontrolü sağlar.

Duygularını açık ve net ifade eder

Okula uyum sağlama kaygılarını azaltır.

Dikkat ve konsantrasyon gelişimi sağlar.

Öz güven desteklenir.

Bu etkinlik 2.5 yaş sonrası için uygundur.