Simetri çalışması
Simetri, bir cismin bir doğruya göre eşit uzaklıktaki görüntüsüdür. Yani bir cismin aynadaki görüntüsüdür. Simetri birçok olgunun temelidir. Matematik, geometri, resim, heykel gibi görsel sanatların ve estetik cerrahisinin temelinde simetri vardır. Simetri çocuklarda görsel algı gelişiminden tutun da el-göz koordinasyonu gelişimine, estetik duygusuna kadar birçok alana destek sağlar.
Ayna ile yapabileceğiniz basit simetri çalışmaları çocukta birçok gelişime katkı sağlar. Ben bugün sizlere daha basit olan kağıt üzerinde yapabileceğiniz bir simetri çalışması örneklemesi yapmak istedim.
Malzemeler
Kelebek resmi
Noktacıklar
Malzemeler
Temin edilen kelebek resminin bir kanadı noktacıklar ile süslenir.
Diğer tarafı boş bırakılır.
Aynı renkteki noktacıklar çocuğa verilir.
Dolu taraftaki noktacıkların tam karşına uygun renkteki noktacığın yapıştırılması istenir.
Kazanım
El-göz koordinasyonu gelişir.
Küçük kas gelişimi desteklenir.
Neden-sonuç ilişkisi kurar.
Analitik düşünme becerisi gelişir.
Gözlem yapma yeteneği gelişir.
Görsel algı sağlar.
Estetik duygusu oluşur.
Not: Bu etkinlik 28 ay sonrası için uygundur.