Ayna ile yapabileceğiniz basit simetri çalışmaları çocukta birçok gelişime katkı sağlar. Ben bugün sizlere daha basit olan kağıt üzerinde yapabileceğiniz bir simetri çalışması örneklemesi yapmak istedim.

Malzemeler

Kelebek resmi

Noktacıklar

Malzemeler

Temin edilen kelebek resminin bir kanadı noktacıklar ile süslenir.

Diğer tarafı boş bırakılır.

Aynı renkteki noktacıklar çocuğa verilir.

Dolu taraftaki noktacıkların tam karşına uygun renkteki noktacığın yapıştırılması istenir.

Kazanım

El-göz koordinasyonu gelişir.

Küçük kas gelişimi desteklenir.

Neden-sonuç ilişkisi kurar.

Analitik düşünme becerisi gelişir.

Gözlem yapma yeteneği gelişir.

Görsel algı sağlar.

Estetik duygusu oluşur.

Not: Bu etkinlik 28 ay sonrası için uygundur.