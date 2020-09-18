MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriHande Dinçel Simetri çalışması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Haberler>Yazarlar>Hande Dinçel>Simetri çalışması
Yazarlar
18.09.2020 - 09:46 |  Son Güncelleme:

Simetri çalışması

Hande Dinçel
Hande Dinçel
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hande Dinçel
Hande Dinçel
hdincelflorya@gmail.com
Simetri çalışması
Abone Olgoogle-news

Simetri, bir cismin bir doğruya göre eşit uzaklıktaki görüntüsüdür. Yani bir cismin aynadaki görüntüsüdür. Simetri birçok olgunun temelidir. Matematik, geometri, resim, heykel gibi görsel sanatların ve estetik cerrahisinin temelinde simetri vardır. Simetri çocuklarda görsel algı gelişiminden tutun da el-göz koordinasyonu gelişimine, estetik duygusuna kadar birçok alana destek sağlar.

Ayna ile yapabileceğiniz basit simetri çalışmaları çocukta birçok gelişime katkı sağlar. Ben bugün sizlere daha basit olan kağıt üzerinde yapabileceğiniz bir simetri çalışması örneklemesi yapmak istedim.

Malzemeler

Kelebek resmi

Noktacıklar

Malzemeler

Temin edilen kelebek resminin bir kanadı noktacıklar ile süslenir.

Diğer tarafı boş bırakılır.

Aynı renkteki noktacıklar çocuğa verilir.

Dolu taraftaki noktacıkların tam karşına uygun renkteki noktacığın yapıştırılması istenir.

Simetri çalışması

Kazanım

El-göz koordinasyonu gelişir.

Küçük kas gelişimi desteklenir.

Neden-sonuç ilişkisi kurar.

Analitik düşünme becerisi gelişir.

Gözlem yapma yeteneği gelişir.

Görsel algı sağlar.

Estetik duygusu oluşur.

Not: Bu etkinlik 28 ay sonrası için uygundur.

False
Hande Dinçel
Hande Dinçel
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Göz kapağı ameliyatı ile ilgili bilinmesi gerekenler
Omuzda oluşan kas yırtıklarına dikkat! Belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir?
Uykuda diş sıkmanın nedeni stres olabilir
Histerektomi nedir? Hangi durumlarda uygulanır?