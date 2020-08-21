Serinleten etkinlik: Tuz ile buzu eritme deneyi

Bu sıcak yaz günlerinde serin serin oynanabilecek buz oyunları benim ilk tercihim oluyor doğrusu. Bugün de sizlerle tuzun buzu nasıl erittiğini anlatan bir deney yapacağız.

Malzemeler

Su balonu

Çeşitli hayvanlar

Tuz

Boya

Su

Damlalık

Ben bu etkinlik için su balonu kullandım ancak sizler bardak ya da küçük kaselerde kullanabilirsiniz.

Su balonların içerisine çeşitli hayvanları koyduktan sonra içerisini su ile doldurdum. Donması için bir süre buzlukta beklettim. Donduktan sonra balonları buzun üzerinden soyarak bir kaba koydum.

Bir miktar tuzu ve renkli suları Ömer'e verdim ve eğlence başladı. Buzların üzerine bir miktar tuz döktükten sonra renkli su sıkarak erimesini sağladık. Buzlar oda sıcaklığında erir, ancak tuzlu su erimesini hızlandırır.

Eriyen buzların arasından hayvanları kurtarmak Ömer'i inanılmaz derecede eğlendirdi ve bu görevi yerine getirdiği için çok mutlu oldu. Buzları eline alıp soğuğu hissedince verdiği tepkiler yaşadığı deneyimi fazlası ile gösteriyordu. Duyusal etkinliklerin amacı da bu değil mi zaten?

Kazanım

Soğuk sıcak kavramını öğrenir.

Küçük kasları gelişir.

Neden sonuç ilişkisi kurar.

Öz güven gelişir.

Başladığı işi bitirme sorumluluğunu kazanır.

Daha büyük yaş grubu tuz ve buz tepkimesini fark eder.

Not: Bu etkinlik 2 yaş sonrası için uygundur.