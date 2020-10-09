Serbest sanat çalışması ile yaratıcılık destekleme

Bu doğrultuda çocuklarınız ile çok farklı bir deneyim yaşayarak evinizde eğlenceli bir etkinlik yapmaya ne dersiniz? Çocuklarınız ile bu faaliyeti yaparken hayal gücü için yepyeni olanaklar sunmuş olacaksınız. O zaman evde çok kolay hazırlayıp oynanabilecek eğlenceli bir oyun için malzemeler ve hazırlanışını sıralayalım:

Malzemeler

Şeffaf yapışkanlı kağıt

Fasulye ve sayma çubukları

Yapılışı

Eğer şeffaf yapışkanlı kağıt kullanılacak ise direkt cama yapıştırılır.

Fasulye ve çubuklar çocuğa verilir, serbest sanat çalışması yapması sağlanır.

Çocuğunuz çalışmayı yaparken, zaman zaman ortaya sunduğu desenlerin ne olduğu hakkında sohbet ederek beyin fırtınası yapıp zeka gelişimine de destek olabilirsiniz.

Ben oğluma sorduğumda bitmiş olan resmin sağ üst köşesinde ‘harika kanatlar’ yaptığını iletti. Sol üst köşede ben çiçek yapmıştım ve ortada bulunan çiçek çalışmasını kendisi yapmaya çalıştı. Alt kısımda bulunan düz ve sık bulunan kısma bir otopark yaptığını iletti.

Görünüşte çok basit bir etkinliğin çocuklarınıza birçok katkısı olabileceğini unutmayın.

Kazanım: Bu eğlenceli oyunu oynarken çocuklarınızın ince kas motor becerilerini desteklemiş olacaksınız. El göz koordinasyonu sağlamasına fırsat tanımış olacaksınız. Yaratıcılığına da katkı sağlayacak.

Not: Evde yapılan bu etkinlik 2.5 yaş sonrası çocuklar için uygundur.