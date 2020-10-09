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Haberler>Yazarlar>Hande Dinçel>Serbest sanat çalışması ile yaratıcılık destekleme

Yazarlar
09.10.2020 - 15:13 |  Son Güncelleme:

Serbest sanat çalışması ile yaratıcılık destekleme

Hande Dinçel
Hande Dinçel
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni
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Hande Dinçel
Hande Dinçel
hdincelflorya@gmail.com
Serbest sanat çalışması ile yaratıcılık destekleme
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Okul öncesi dönemde yapılan aktivitelerin farklı zeminler üzerinde olması çocuklar açısından daha dikkat çekicidir. Yapılan sonuçların farklı zeminlerde yarattığı sonuçları görüp bu sonuçlar doğrultusunda faaliyetler yapmak, yaratıcılıkları açısından atılacak ilk adımdır.

Bu doğrultuda çocuklarınız ile çok farklı bir deneyim yaşayarak evinizde eğlenceli bir etkinlik yapmaya ne dersiniz? Çocuklarınız ile bu faaliyeti yaparken hayal gücü için yepyeni olanaklar sunmuş olacaksınız. O zaman evde çok kolay hazırlayıp oynanabilecek eğlenceli bir oyun için malzemeler ve hazırlanışını sıralayalım:

Malzemeler

  • Şeffaf yapışkanlı kağıt 
  • Fasulye ve sayma çubukları

Yapılışı

Eğer şeffaf yapışkanlı kağıt kullanılacak ise direkt cama yapıştırılır.

Fasulye ve çubuklar çocuğa verilir, serbest sanat çalışması yapması sağlanır.

Serbest sanat çalışması ile yaratıcılık destekleme

Çocuğunuz çalışmayı yaparken, zaman zaman ortaya sunduğu desenlerin ne olduğu hakkında sohbet ederek beyin fırtınası yapıp zeka gelişimine de destek olabilirsiniz. 

Ben oğluma sorduğumda bitmiş olan resmin sağ üst köşesinde ‘harika kanatlar’ yaptığını iletti. Sol üst köşede ben çiçek yapmıştım ve ortada bulunan çiçek çalışmasını kendisi yapmaya çalıştı. Alt kısımda bulunan düz ve sık bulunan kısma bir otopark yaptığını iletti.

Serbest sanat çalışması ile yaratıcılık destekleme

Görünüşte çok basit bir etkinliğin  çocuklarınıza birçok katkısı olabileceğini unutmayın.

Kazanım: Bu eğlenceli oyunu oynarken çocuklarınızın ince kas motor becerilerini desteklemiş olacaksınız. El göz koordinasyonu sağlamasına fırsat tanımış olacaksınız. Yaratıcılığına da katkı sağlayacak.

Serbest sanat çalışması ile yaratıcılık destekleme

Not: Evde yapılan bu etkinlik 2.5 yaş sonrası çocuklar için uygundur.

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Hande Dinçel
Hande Dinçel
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni
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