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Haberler>Yazarlar>Hande Dinçel>Sayı gruplama

Yazarlar
27.11.2020 - 10:19 |  Son Güncelleme:

Sayı gruplama

Hande Dinçel
Hande Dinçel
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni
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Hande Dinçel
Hande Dinçel
hdincelflorya@gmail.com
Sayı gruplama
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Okul öncesi dönemdeki çocuklar 10’a, 50’ye hatta 100’e kadar sayabilir. Ancak bu saymaları ezbere dayalı saymadır. Ezbere sayma, çocuğun bir ritim öğrenir gibi aynı yolla sayı isimlerini rastgele saymasıdır.

Sayı kavramına ilk olarak 5 ve 5'ten az sayılar ile başlanmalıdır. 5'e kadar sayılar öğrendikten sonra çocuklar ile tane sayımı yapıp, kaç tane olduğunu söylemesini istenebilir.

Çocuklara sayı kavramını öğretirken nesne ile çalışma yapılarak sayı ve nesne gruplaması sağlanır. Sayma işleminde ilerleyen zamanda büyük küçük az çok kavramı ile birlikte verilebilir.

Malzemeler

Mukavva

Beyaz kağıt

Renkli noktalar

Sayı gruplama

Yapılışı

Mukavva dikdörtgen şeklinde kesilir.

Kartonun üzerine beyaz kağıt yapıştırılır.

Kağıdın üzerine uygulanacak sayılar ve sayının altına kutucuklar çizilir.

Renkli noktalara sayılar yazılır.

Her sayının altına aynı sayının yazılı olduğu noktalar yapıştırılır.

Sayı gruplama

Kazanım

Bu oyun ile çocuk sayma çalışması yaparken, sayı nesne gruplaması yapar.

Noktaları çıkarırken küçük kas gelişimi desteklenir.

NOT: Bu etkinlik 2 yaş sonrası için uygundur.

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Hande Dinçel
Hande Dinçel
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni
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