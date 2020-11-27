Sayı gruplama

Sayı kavramına ilk olarak 5 ve 5'ten az sayılar ile başlanmalıdır. 5'e kadar sayılar öğrendikten sonra çocuklar ile tane sayımı yapıp, kaç tane olduğunu söylemesini istenebilir.

Çocuklara sayı kavramını öğretirken nesne ile çalışma yapılarak sayı ve nesne gruplaması sağlanır. Sayma işleminde ilerleyen zamanda büyük küçük az çok kavramı ile birlikte verilebilir.

Malzemeler

Mukavva

Beyaz kağıt

Renkli noktalar

Yapılışı

Mukavva dikdörtgen şeklinde kesilir.

Kartonun üzerine beyaz kağıt yapıştırılır.

Kağıdın üzerine uygulanacak sayılar ve sayının altına kutucuklar çizilir.

Renkli noktalara sayılar yazılır.

Her sayının altına aynı sayının yazılı olduğu noktalar yapıştırılır.

Kazanım

Bu oyun ile çocuk sayma çalışması yaparken, sayı nesne gruplaması yapar.

Noktaları çıkarırken küçük kas gelişimi desteklenir.

NOT: Bu etkinlik 2 yaş sonrası için uygundur.