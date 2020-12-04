Ponponlar ile sayı-nesne çalışması

Çocuklarınız ile yapacağınız etkinlikleri onları sıkmadan, eğlendirerek zaman geçirmeniz için birkaç püf noktadan bahsetmek istiyorum...

Biz anne babalar çocuklarımız saymaya başladığında '' Benim oğlum/kızım 10'a kadar sayabiliyor'' diyerek mutlu olur ve ipin ucun gevşetiriz. Ancak asıl bilinmesi gereken kısım çocuğun sayı saymasının sayı kavramını tam anlamıyla öğrendiği anlamına gelmemesidir. Çünkü onlar sayı saymasını değil, sırasını ezberliyor. Bu da akıcı bir şekilde saymasını sağlıyor.

Çocuğunuzun sayı, rakam kavramını iyice anlayıp çözebilmesi için ilk önce eşleme, sıralama, gruplandırma gibi etkinlikleri becerebilmesi gerekir.

Bu dönemdeki çocuğunuz ile bol bol etkinlikler yapabilirsiniz. Gün içinde oynadığınız oyunlarda bile sayılar ile ilgili çalışmalar yapabilirsiniz. Oyuncak saatinizde oynadığınız arabalar ile ya da boya kalemleri veya blok oyuncaklarla sayıları öğrenmeyi kolaylaştırabilirsiniz.

İşte size bu konuda yardımcı olabilmesi için bir etkinlik örneği...

Malzemeler

Karton

Cımbız

Ponpon

Yapılışı

Kartonlar sayı şeklinde kesilir.

İstenilen adette çoğaltabiliriz.

Kalıpların üzerinde sayısınca delik açılır.

Cımbız ile ponponlar sayma çalışması eşliğinde deliklere yerleştirilir.

Kazanımlar

Sayı sayma becerisi gelişir.

Ritmi saymayı öğrenir.

Sayıları tanır.

Sayı nesne ilişkisi kurar.

Küçük kas becerisi desteklenir.

El göz koordinasyonu sağlar.

Not: Bu etkinlik 2.5 yaş sonrası için uygundur.