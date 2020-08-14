Okul öncesi dönemde çizgi çalışmaları

Çizgi çalışmaları okul öncesi dönemde çocuklara çok faydalı olacak çalışmalardır. Bu çalışmalar çocuğun kalem tutmasını ve kalemi düzgün kullanmasına yardımcı olur.



Çizgi çalışmaları çocukların el kol kaslarını kontrol etmelerini ve bu kasların güçlenmesini sağlar, dikkati artırır. Serbest bir şekilde kuralsızca kalem tutup karalama yapan çocuğu kontrol eder, çalışmaların kuralları ile çocukların kurallara uymasını öğretir. Okul öncesi etkinliklerin bazıları çocukları sıkar ve yorar ama onlara olan faydaları saymakla bitmez.

2.5 yaş sonrası yavaş yavaş başlanabilecek çizgi çalışmaları ile sınırlara dikkatini yoğunlaştıracağı çalışmalar yapabilirsiniz. En başından itibaren kalem tutmakta sorun yaşadığım oğlum ile yavaştan çizgi çalışmaları ve sınırlı boyama çalışmalarına başladık.



Beklediğimden daha dikkatli ve koordine bir şekilde çalışarak eğlenceli bir zaman geçirdik.

Çizgi çalışmalarının yanında sınırlı boyama çalışmaları ile küçük kas gelişimi ve konsantrasyon gelişimine destek olabilirsiniz.

Kazanım

Küçük kas motor becerileri desteklenir.

El göz koordinasyonu sağlar.

Dikkat ve konsantrasyon gelişimi desteklenir.

Zihinsel becerileri destekler.

İlkokula hazırlar.

Kalem tutma ve yazı yazma becerileri desteklenir.