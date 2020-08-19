Nefes egzersizi: Dev baloncuklar

Bugün tam bir yaz oyunu olup tüm çocukların bayılarak oynayacağı bir etkinlik yapalım ister misiniz?

Etkinliği uygularken hem eğlencenin tadını çıkarıp hem de nefes egzersizi yapabilirsiniz.

Materyaller

Bulaşık deterjanı

Su

Şeker

2 adet pipet

İp

Yapılışı

Bir miktar ip kesilir.

İp pipete takılır.

İpin ucu bağlanarak pipetler alt ve üstte kalacak şekilde kare şekli verilir.

Bir kap içerisinde 4 bardak su,1 bardak deterjan,1 yemek kaşığı şeker ile köpüklü su hazırlanır.

Ve oyun başlar, iyi eğlenceler.

Doğru nefes almak çocuklarımıza neler kazandırır?

-Bedenin enerjisini karşılayacak oksijenin vücuda alınmasını, organlarının daha iyi çalışmasını sağlar.

Öfke, kaygı, stres kontrolü sağlar.

Duygularını açık ve net ifade eder.

Okula uyum sağlama kaygılarını azaltır.

Dikkat ve konsantrasyon gelişimi sağlar.

Öz güven desteklenir.

Not: Bu etkinlik aile katılımı ile oynanacaksa 2 yaş, çocuk bazlı oynanacaksa 3 yaş sonrası için uygundur.