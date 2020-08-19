Nefes egzersizi: Dev baloncuklar
Çocuklar için nefes egzersizleri çok faydalıdır. Çocuklar duygularını daha rahat kontrol eder ve dikkat konsantrasyon becerilerini de geliştirirler. Nefes egzersizleri çocukların bedenlerini daha iyi kullanabilmelerine, kendilerini daha rahat hissetmelerine yardımcı olur ve konuşurken telaffuzlarını geliştirmelerine de katkı sağlar. Nefes egzersizleri çocukların bilişsel gelişimini destekler ve stresi azaltarak konsantrasyonlarını da artırır.
Bugün tam bir yaz oyunu olup tüm çocukların bayılarak oynayacağı bir etkinlik yapalım ister misiniz?
Etkinliği uygularken hem eğlencenin tadını çıkarıp hem de nefes egzersizi yapabilirsiniz.
Materyaller
Bulaşık deterjanı
Su
Şeker
2 adet pipet
İp
Yapılışı
Bir miktar ip kesilir.
İp pipete takılır.
İpin ucu bağlanarak pipetler alt ve üstte kalacak şekilde kare şekli verilir.
Bir kap içerisinde 4 bardak su,1 bardak deterjan,1 yemek kaşığı şeker ile köpüklü su hazırlanır.
Ve oyun başlar, iyi eğlenceler.
Doğru nefes almak çocuklarımıza neler kazandırır?
-Bedenin enerjisini karşılayacak oksijenin vücuda alınmasını, organlarının daha iyi çalışmasını sağlar.
Öfke, kaygı, stres kontrolü sağlar.
Duygularını açık ve net ifade eder.
Okula uyum sağlama kaygılarını azaltır.
Dikkat ve konsantrasyon gelişimi sağlar.
Öz güven desteklenir.
Not: Bu etkinlik aile katılımı ile oynanacaksa 2 yaş, çocuk bazlı oynanacaksa 3 yaş sonrası için uygundur.