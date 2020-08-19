MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriHande Dinçel Nefes egzersizi: Dev baloncuklar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Haberler>Yazarlar>Hande Dinçel>Nefes egzersizi: Dev baloncuklar
Yazarlar
Görseller Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Hande Dinçel’e aittir.
19.08.2020 - 10:20, Son Güncelleme:

Nefes egzersizi: Dev baloncuklar

Hande Dinçel
Hande Dinçel
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hande Dinçel
Hande Dinçel
hdincelflorya@gmail.com
Nefes egzersizi: Dev baloncuklar
Abone Olgoogle-news

Çocuklar için nefes egzersizleri çok faydalıdır. Çocuklar duygularını daha rahat kontrol eder ve dikkat konsantrasyon becerilerini de geliştirirler. Nefes egzersizleri çocukların bedenlerini daha iyi kullanabilmelerine, kendilerini daha rahat hissetmelerine yardımcı olur ve konuşurken telaffuzlarını geliştirmelerine de katkı sağlar. Nefes egzersizleri çocukların bilişsel gelişimini destekler ve stresi azaltarak konsantrasyonlarını da artırır.

Bugün tam bir yaz oyunu olup tüm çocukların bayılarak oynayacağı bir etkinlik yapalım ister misiniz?

Etkinliği uygularken hem eğlencenin tadını çıkarıp hem de nefes egzersizi yapabilirsiniz.

Nefes egzersizi: Dev baloncuklar

Materyaller

Bulaşık deterjanı

Su

Şeker

2 adet pipet

İp

Yapılışı

Bir miktar ip kesilir. 

İp pipete takılır.

İpin ucu bağlanarak pipetler alt ve üstte kalacak şekilde kare şekli verilir.

Bir kap içerisinde 4 bardak su,1 bardak deterjan,1 yemek kaşığı şeker ile  köpüklü su hazırlanır.

Ve oyun başlar, iyi eğlenceler.

Nefes egzersizi: Dev baloncuklar

Doğru nefes almak çocuklarımıza neler kazandırır?

-Bedenin enerjisini karşılayacak oksijenin vücuda alınmasını, organlarının daha iyi çalışmasını sağlar.

Öfke, kaygı, stres kontrolü sağlar.

Duygularını açık ve net ifade eder.

Okula uyum sağlama kaygılarını azaltır.

Dikkat ve konsantrasyon gelişimi sağlar.

Öz güven desteklenir.

Not: Bu etkinlik aile katılımı ile oynanacaksa 2 yaş, çocuk bazlı oynanacaksa 3 yaş sonrası için uygundur.

False
Hande Dinçel
Hande Dinçel
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Bebeklerdeki viral döküntünün sebebi nedir?
Salgın sürecinde tüp bebek tedavisi ertelenmeli mi?
Robotik yöntemlerle yapay mesane ameliyatı nasıl yapılır?
Karaciğer sağlığı için nelere dikkat edilmeli?