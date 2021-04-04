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Haberler>Yazarlar>Hande Dinçel>Manyetik blok yapımı
Yazarlar
04.04.2021 - 17:47 |  Son Güncelleme:

Manyetik blok yapımı

Hande Dinçel
Hande Dinçel
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni
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Hande Dinçel
Hande Dinçel
hdincelflorya@gmail.com
Manyetik blok yapımı

Oyuncaklar dünyasında bir numarada bulunan manyetik bloklar hemen hemen her eve girmeye başladı. Çok az parçalar ile çok fazla ücrete tabi tutulan bu oyuncaklar ile....

Düz şekillerden, karelere, piramitlere ve daha birçok sınırsız geometrik şekle kadar her şey yapılabilir. Manyetik bloklar ile oynamak inanılmaz eğlenceli. Oyun sırasında sağ beyin antrenmanı yapılmasını sağlar. Çocuklar için zihin egzersizi, bol eğlenceyle beyin faaliyetlerini harekete geçirir.

Farklı yapılar ve şekiller ortaya çıkarken;

- Motor becerilerini destekler.

- Hayal gücünü ve yaratıcılığı geliştirir. Matematiği, geometriyi ve bilim becerilerini geliştirir.

- Yaratıcılık ve mekansal mantık ve mimari destekler.

Manyetik blok yapımı

Bu kadar faydası olan bir oyunun her eve girebilmesi için aynı işleve sahip ancak daha makul bir ücret ile hazırlamak ister misiniz?

Malzemeler:

Mandal
Renkli jelatin
Yapıştırıcı
Şerit mıknatıs

Manyetik blok yapımı

Yapılışı:

Mandallar ikiye bölünür.

Bölünen mandallar ile üçgen, kare, dikdörtgen gibi şekiller oluşturulacak şekilde uçları yapıştırıcı ile sabitlenir.

Oluşturulan şekiller istenilen renge boyanır.

Manyetik blok yapımı

Kuruyan şekillerin üzerine jelatin yapıştırılır.

Jelatinin üstüne bir diğer şekil yapıştırılarak jelatinin ortada kalması sağlanır.

Oluşturulan her şeklin kenarına şerit mıknatıs yapıştırılır.

Manyetik blok oyunumuz hazır, dilediğiniz tasarımlar ile şekilleri oluşturabilirsiniz.

 

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Hande Dinçel
Hande Dinçel
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni
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