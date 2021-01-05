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Haberler>Yazarlar>Hande Dinçel>Kirlenmek güzeldir

Yazarlar
05.01.2021 - 11:33 |  Son Güncelleme:

Kirlenmek güzeldir

Hande Dinçel
Hande Dinçel
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni
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Hande Dinçel
Hande Dinçel
hdincelflorya@gmail.com
Kirlenmek güzeldir
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Geçen akşam Ömer çocukların resim yaptığı bir videoya denk geldi. Sermişlerdi örtüyü yere ve tüm bedenleri ile resim yapıyorlardı. Ömer kahkahalar eşliğinde izledi videoyu. "Sen de yapmak ister misin?" diye sorduğumda büyük bir mutluluk ile "Evet" dedi.

Ertesi gün hemen beyaz bir çarşafı yere serdim ve rengarenk boyalar koydum etrafına. İlk dakikalarda yavaş hareket etti, etraf leke olmasın istedi ancak, "Bugün özgürsün bu örtünün içinde istediğin yeri istediğin şekilde boyayabilirsin. Hatta kendini bile boyayabilirsin" dediğimdeki mutluluğu her şeye bedeldi. En son kolları ve bacakları da boya içerisindeydi.

Kirlenmek güzeldir

Bir yerde okumuştum. "Bir ev dağınıksa o evde mutlu bir çocuk vardır" diye yazıyordu. Biz bugün bunu yaşadık işte. Kıyafetlerimiz, üstümüz, yerler hep boya oldu belki ama yaşadığı mutluluk ve özgürlük tüm bunlara değerdi. 

Kirlenmek güzeldir

Bu tarz etkinlikler ile çocuklarınızın yaratıcılığını ve hayal gücünü ortaya çıkarmasını sağlayabilirsiniz. Sınırsız bir alanda resim yapmak çocukların zihin ve duygu dünyalarını genişletmesinde çok faydalı. 

Kirlenmek güzeldir

Küçük yaş çocukları böyle bir etkinlikte karalama yaparak yeni oluşumlar gözlemleyebilir. Kırmızı boyanın üzerine mavi renk el baskısı yaptığında mor oluştuğunu görmesi onlar için harika bir deneyim ve öğreti oluşturacaktır. Daha büyük yaş grubu için ise hayal dünyasının sınırsız pencerelerini açarak harika görseller ortaya çıkarma fırsatı olacaktır.

 Kirlenmek güzeldir

Vücudunun bölümlerini kullanırken kas gelişimine de faydası olan sınırsız boyama çalışmaları ile çocuğunuzun iç dünyasını keşfetmesini fırsat verirken, kendini daha özgür hissederek olumlu duygularını pekiştirme olanağı tanıyabilirsiniz.

Keçeden el yapımı parmak kuklalar
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Hande Dinçel
Hande Dinçel
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni
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