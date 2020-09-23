Karton kutudan oto yıkama

"Anne nasıl yıkandı? Bu ne? Su nerden geliyor?" sorularını gün boyu sordu. Evde masanın altına arabalarını sokup yıkadığını görünce iş başa düştü dedim ve hemen kolları sıvadım. Su ile yapmak istedim ancak sonrasında asla elinden alamayacağımı düşününce, biraz da kendi hayal gücünü kullanmasını istediğim için su kullanmadan yapma kararı aldım.

Malzemeler

Karton

4 adet kağıt havlu rulosu

Kitap sayfası ya da gazete

Yapıştırıcı

Yapılışı

Kağıt ya da gazete uzun şeritler halinde kesilir.

Kağıtlar ruloya rastgele yapıştırılır.

Dikdörtgen şeklinde bir parça alt zemin olmak üzere ayarlanır.

Ön kısmından ruloların geçeceği şekilde iki adet delik açılır.

Rulolar deliğe monte edilir.

Dikdörtgenin yan kısmına 2 adet küçük dikdörtgen kenarlıklar hazırlanır.

Dikdörtgenlerin ortasından birer tane ruloların geçeceği boyutta delik açılır.

Deliklerden rulo geçirilir.

Alt zemine monte edilir.

Üst kısım için alt zeminin yarısı olacak boyutlarda bir parça hazırlanır.

Ön tarafından rulolar geçecek şekilde iki adet delik açılır.

Alt zemine takılan ruloların üstüne takılır.

Ve oto yıkama hazır, ruloları çevirince direkt yıkama yapar modunda kağıtlar dönecektir.

Kazanım

Yaratıcılık desteklenir.

Temiz-kirli kavramı öğretilir.

Neden-sonuç ilişkisi kurar.

Küçük kaslar desteklenir.

Not: Bu etkinlik 2.5 yaş sonrası için uygundur.