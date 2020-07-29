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GeriHande Dinçel Karton kutudan fotoğraf makinesi yaptık!
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Görseller Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Hande Dinçel’e aittir.
29.07.2020 - 11:31, Son Güncelleme:

Karton kutudan fotoğraf makinesi yaptık!

Hande Dinçel
Hande Dinçel
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni
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Hande Dinçel
Hande Dinçel
hdincelflorya@gmail.com
Karton kutudan fotoğraf makinesi yaptık!
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Oğlum Ömer son zamanlarda evin içinde sürekli iki elinin parmaklarını birleştirip “anne poz ver” diyerek dolaşıyor. Günde kaç kez poz verip kaç kez resim çektirdiğimi hatırlamıyorum bile bazen.

Aslında günümüzde her anne çocuğu ile her anını ölümsüzleştirmek adına fotoğraf çekiyor. Bu durum ister istemez çocuklarımızın da aynı hareketi sergilemesine sebep oluyor. Çok basit bir şey gibi görünen bu aktivitenin çocuklar üzerinde faydaları olduğunu biliyor muydunuz?

Karton kutudan fotoğraf makinesi yaptık

O zaman önce biraz faydalarından bahsedip sonrasında harika bir anne yapımı fotoğraf makinesi oluşturalım...

- Fotoğraf çekimi çocukların merak duygusunu geliştirir. Perspektif resimler gözlemleyen çocuklar sizlerin o an ilginizi çekmeyecek bambaşka şeyleri fotoğraflayabilirler.

- Fotoğraflar farkındalık yaratır. Doğada birden çok çocuğa bir fotoğraf makinesi verdiğinizde hepsi çok farklı çekimler yapacaktır.

- Fotoğraflar çocukların özgüvenini geliştirir. Çektiği fotoğraflara bakarak kendisinin farklı şeyler başarabildiğini görür.

- Gözlem yapmayı destekler. İnsanları, renkleri, hayvanları, ağaçları gözlemleyebilir.

Daha birçok faydasından bahsedebileceğimiz fotoğraf çekiminin yararlarına kısa bir ara verip etkinliğimizin yapılışından bahsedeyim…

Malzemeler

Dikdörtgen bir kutu

Şişe kapağı

Boya

Boş rulo

Kurdele ya da herhangi bir ip

Yapılışı

Dikdörtgen bir kutu istenilen renge boyanır.

Kutunun üstünden küçük bir delik açılır.

Rulo yarıdan kesilir.

Kesilen ruloya istenen bir resim yapıştırılır.

Rulo, kutunun ortasına yapıştırılır.

Şişe kapakları kutunun üzerine konur.

Kutunun arkasına askı amaçlı kurdele eklenir.

Ve fotoğraf makinemiz hazır, iyi eğlenceler…

Karton kutudan fotoğraf makinesi yaptık

Etkinliğin faydaları

Gözlem yapma becerisi gelişir.

Yaşayarak öğrenir.

Merak duygusu gelişir.

Perspektif düşünmeyi destekler.

Not: Bu etkinlik 2 yaş sonrası için uygundur.

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Hande Dinçel
Hande Dinçel
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni
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