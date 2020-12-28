Kardan adam yapalım

Beyaza boyadığımız pirinçleri göz ağız burun çizdiğimiz kavanoza doldurduk ve ta ta taaaam kardan adamımız hazır.

Evde duyusal oyunlar ile ‘montessori toddler’ çalışması yapabilirsiniz. Kaptan kaba aktarma, delikten geçirme, açma-kapama, denge yürüyüşü vb. birçok gündelik yaşam becerisi kapsayan toddler çalışmalarının vazgeçilmezidir boyanmış bakliyatlar...

Evde tarihi geçmiş bakliyatlarınız oluyor ve bugüne kadar onları hep çöpe atıyordunuz değil mi? O zaman artık atmıyoruz ve hemen eğlenceli oyunlarda kullanmak üzere rengarenk boyuyoruz.

Malzemeler

Pirinç

Parmak boya

Poşet

Kavanoz

Yapılışı

Pirinçler bir poşete doldurulur.

Beyaz renkte boya damlatılır.

Boya konan bakliyat poşet içinde iyice karıştırılır.

Tüm bakliyat istenen renge bulanınca ayrı bir tabak içinde kurumaya bırakılır.

Cam kavanoza göz, ağız, burun çizilir.

Çocuktan pirinçleri kavanoza doldurması istenir.

Kazanım

Toddler çalışmaları çocuklarınızın koordinasyonunun, ince kaba motor becerilerinin, el göz koordinasyonunun, bağımsızlığının, konsantrasyonunun, dikkatinin, sorumluluğunun, düzen algısının ve öz güveninin gelişimini destekler. Bu çalışmalarla kendini geliştiren çocuk daha çabuk ilerleyerek, 3-6 yaş montessori çalışmalarına daha kolay geçiş yapacaktır. Ayrıca günlük yaşam becerilerine de katkıda bulunarak kaşığı doğru ve etkili kullanmayı kolaylaştırır. Hem ekonomik hem de çocuklar için yararlı ve eğlenceli bu etkinliği evinizde kolaylıkla yapabilirsiniz.

Kaşıkla aktarma çalışmaları çocukların el göz koordinasyonları, el kasları, kalem tutan 3 parmağı, dikkat ve konsantrasyon becerileri gelişir. Soldan sağa çalışılarak yazıya hazırlık yapılır. Büyük nesnelerle başlayarak çocuğunuzun gelişimine göre küçük nesnelere geçebilirsiniz.

Nesneleri aynı renkte olan kaba aktarma çalışması, çocukların el göz koordinasyonları, el kasları, kalem tutan 3 parmağı, renklere görsel algısı, dikkat ve konsantrasyon becerileri gelişir.

Not: Bu etkinlik 2 yaş sonrası için uygundur.