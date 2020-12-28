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Haberler>Yazarlar>Hande Dinçel>Kardan adam yapalım

Yazarlar
28.12.2020 - 11:00 |  Son Güncelleme:

Kardan adam yapalım

Hande Dinçel
Hande Dinçel
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni
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Hande Dinçel
Hande Dinçel
hdincelflorya@gmail.com
Kardan adam yapalım
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Ocak ayına yaklaşmamıza rağmen kar yağmıyorsa kardan adamı pirinçten yapalım dedik, çok da eğlendik.

Beyaza boyadığımız pirinçleri göz ağız burun çizdiğimiz kavanoza doldurduk ve ta ta taaaam kardan adamımız hazır.

Evde duyusal oyunlar ile ‘montessori toddler’ çalışması yapabilirsiniz. Kaptan kaba aktarma, delikten geçirme, açma-kapama, denge yürüyüşü vb. birçok gündelik yaşam becerisi kapsayan toddler çalışmalarının vazgeçilmezidir boyanmış bakliyatlar...

Evde tarihi geçmiş bakliyatlarınız oluyor ve bugüne kadar onları hep çöpe atıyordunuz değil mi? O zaman artık atmıyoruz ve hemen eğlenceli oyunlarda kullanmak üzere rengarenk boyuyoruz.

Kardan adam yapalım

Malzemeler

Pirinç

Parmak boya

Poşet

Kavanoz

Yapılışı

Pirinçler bir poşete doldurulur.

Beyaz renkte boya damlatılır.

Boya konan bakliyat poşet içinde iyice karıştırılır.

Tüm bakliyat istenen renge bulanınca ayrı bir tabak içinde kurumaya bırakılır.

Cam kavanoza göz, ağız, burun çizilir.

Çocuktan pirinçleri kavanoza doldurması istenir.

Kardan adam yapalım

Kazanım

Toddler çalışmaları çocuklarınızın koordinasyonunun, ince kaba motor becerilerinin, el göz koordinasyonunun, bağımsızlığının, konsantrasyonunun, dikkatinin, sorumluluğunun, düzen algısının ve öz güveninin gelişimini destekler. Bu çalışmalarla kendini geliştiren çocuk daha çabuk ilerleyerek, 3-6 yaş montessori çalışmalarına daha kolay geçiş yapacaktır. Ayrıca günlük yaşam becerilerine de katkıda bulunarak kaşığı doğru ve etkili kullanmayı kolaylaştırır. Hem ekonomik hem de çocuklar için yararlı ve eğlenceli bu etkinliği evinizde kolaylıkla yapabilirsiniz.

Kaşıkla aktarma çalışmaları çocukların el göz koordinasyonları, el kasları, kalem tutan 3 parmağı, dikkat ve konsantrasyon becerileri gelişir. Soldan sağa çalışılarak yazıya hazırlık yapılır. Büyük nesnelerle başlayarak çocuğunuzun gelişimine göre küçük nesnelere geçebilirsiniz.

Nesneleri aynı renkte olan kaba aktarma çalışması, çocukların el göz koordinasyonları, el kasları, kalem tutan 3 parmağı, renklere görsel algısı, dikkat ve konsantrasyon becerileri gelişir.

Not: Bu etkinlik 2 yaş sonrası için uygundur.

Çocuklar için evde eğlenceli aktiviteler!
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Hande Dinçel
Hande Dinçel
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni
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