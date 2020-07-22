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Haberler>Yazarlar>Hande Dinçel>Harika bir geri dönüşüm projesi
Yazarlar
22.07.2020 - 11:52, Son Güncelleme:

Harika bir geri dönüşüm projesi

Hande Dinçel
Hande Dinçel
Çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmeni
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Hande Dinçel
Hande Dinçel
hdincelflorya@gmail.com
Harika bir geri dönüşüm projesi
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Kullandığınız kırılmış ya da kısa kalmış pastel boyalarınızı atmayın, tekrar bir araya getirip yepyeni pastel boyalar yapabilirsiniz. Hem de istediğiniz şekillerde...

Boya yapmayı çok seven her minik ressamın kullanıp küçülen, minik kalan ve kullanmadıkları pastel boyası vardır.

Ben de bugün sizlere dolap içinde ya da kalemliklerde bir kenara atılmış eski pastel boyalardan yepyeni ve rengarenk boyalar yapmanın bir yolunu anlatacağım. İsterseniz kullandıkça farklı renkler boyayan, isterseniz tek renk pastel boyalar yapabilirsiniz. Üstelik şekline de çocuklarınız karar verebilir. Üçgen, kalp, daire, kelebek şeklinde pastel boyaları olabilir.

Malzemeler

Pastel boya

Tencere

Küçük kırılmaz bir cam kap

Kalıp

Yapılışı

Eğer tek renk pastel boya yaratmak istiyorsanız işe ilk olarak renkleri ayırarak başlıyoruz. Aynı renklerin farklı tonlarını da birbirine karıştırabilirsiniz.


Bir tencerenin üçte birini su ile doldurup ve kaynatın.

Harika bir geri dönüşüm projesi
Ayrı bir kaba boyaları koyun ve tencerenin içerisine yerleştirin ve boyaların erimesini bekleyin.

Farklı tonlarda boya kullandıysanız tek renk haline gelinceye kadar karıştırın.

Düz bir zemin hazırlayın. Ben cam üzerinde uyguladım. 

Eriyen boyayı dikkatlice kalıplara dökün. Bu sırada çok hızlı olmalısınız çünkü boya çok çabuk sertleşmeye başlayacak ve kalıbınıza düzgün dökülmeyecektir.

Harika bir geri dönüşüm projesi

Eğer istediğiniz gibi olmazsa tekrar eriterek aynı işlemi yapabilirsiniz.

Kalıptan çıkarmadan önce boyanın iyice kurumasını bekleyin.

Öneri: Bu etkinlikte kullandığımız malzemeleri gündelik hayatta tekrar kullanamayabilirsiniz. Bu yüzden kullanacağınız malzemeleri eskilerden seçmenizi öneririm.

Not: Bu etkinlik yetişkin gözetiminde 5 yaş sonrası için uygundur. 

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Hande Dinçel
Hande Dinçel
Çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmeni
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