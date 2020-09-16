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Haberler>Yazarlar>Hande Dinçel>Gölge oyunu
Yazarlar
16.09.2020 - 10:06 |  Son Güncelleme:

Gölge oyunu

Hande Dinçel
Hande Dinçel
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni
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Hande Dinçel
Hande Dinçel
hdincelflorya@gmail.com
Gölge oyunu
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Bugün size harika bir etkinlik önerisi ile geldim. Küçükken uyku öncesi aile büyüklerimiz ile yaptığımız yatak muhabbetlerimiz olmuştur. Aile büyüklerimiz ya hikaye okumuştur ya ninni söylemiştir ya da karanlıkta duvarda parmaklar ile şekiller oluşturmuşuzdur.

Biz yeni nesil artık bazı şeylerde daha kolaya kaçıyoruz, daha çok hazıra konuyoruz. Çocuklarımızın uykuya geçişini daha kolay sağlayabilir günü eğlenceli bir halde bitirebilirsiniz. Belki parmaklarımızdan kelebekler, keçiler, kuşlar oluşturmuyor olabiliriz ama bu demek değil ki gölge oyunu oynamayacağız.

Sadece bir bardak sayesinde çocuğunuzla gölge oyunu oynayabileceğinizi biliyor muydunuz?

Malzemeler

Hayvan figürleri

Beyaz kağıt

Yapıştırıcı

Fener

Yapılışı

- Dergilerden hayvan resimleri kesilir.

Gölge oyunu

- Kesilen hayvan figürleri resim altta kalacak şekilde beyaz kağıda yapıştırılır.

Gölge oyunu

- Fener altta kalacak şekilde resimler ışığa tutulur.

Gölge oyunu

-Ve gölge oyunumuz hazır.

Kazanımlar

Hayal dünyası gelişir.

Farklı hikaye okuma tekniği öğrenir.

Dil gelişimi desteklenir.

Aile ile zaman geçirir.

Öneri: Ben el feneri yerine telefon feneri kullandım.

Not: Bu etkinlik 1 yaş sonrası için uygundur.

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Hande Dinçel
Hande Dinçel
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni
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