Biz yeni nesil artık bazı şeylerde daha kolaya kaçıyoruz, daha çok hazıra konuyoruz. Çocuklarımızın uykuya geçişini daha kolay sağlayabilir günü eğlenceli bir halde bitirebilirsiniz. Belki parmaklarımızdan kelebekler, keçiler, kuşlar oluşturmuyor olabiliriz ama bu demek değil ki gölge oyunu oynamayacağız.

Sadece bir bardak sayesinde çocuğunuzla gölge oyunu oynayabileceğinizi biliyor muydunuz?

Malzemeler

Hayvan figürleri

Beyaz kağıt

Yapıştırıcı

Fener

Yapılışı

- Dergilerden hayvan resimleri kesilir.

- Kesilen hayvan figürleri resim altta kalacak şekilde beyaz kağıda yapıştırılır.

- Fener altta kalacak şekilde resimler ışığa tutulur.

-Ve gölge oyunumuz hazır.

Kazanımlar

Hayal dünyası gelişir.

Farklı hikaye okuma tekniği öğrenir.

Dil gelişimi desteklenir.

Aile ile zaman geçirir.

Öneri: Ben el feneri yerine telefon feneri kullandım.

Not: Bu etkinlik 1 yaş sonrası için uygundur.