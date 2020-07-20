Gölge oyunu
Bugün size harika bir etkinlik önerisi ile geldim. Küçükken uyku öncesi aile büyüklerimiz ile yaptığımız yatak muhabbetlerimiz olmuştur. Aile büyüklerimiz ya hikaye okumuştur ya ninni söylemiştir ya da karanlıkta duvarda parmaklar ile şekiller oluşturmuşuzdur.
Biz yeni nesil artık bazı şeylerde daha kolaya kaçıyoruz, daha çok hazıra konuyoruz. Çocuklarımızın uykuya geçişini daha kolay sağlayabilir, günü eğlenceli bir halde bitirebilirsiniz. Belki parmaklarımızdan kelebekler, keçiler, kuşlar oluşturmuyor olabiliriz ama bu demek değil ki gölge oyunu oynamayacağız.
Sadece bir bardak yardımı ile gölge oyunu oynatabileceğinizi biliyor muydunuz?
Malzemeler
Bardak
Koli bandı
Kalem
Fener
Yapılışı
Kağıt bardakların alt kısmı çıkarılır.
Koli bandına istenen şekil çizilir.
Çizilen şekil bardağın geniş tarafına yapıştırılır.
Fener, bardağın alt tarafından şekle doğru tutulur.
Bardak duvara yansıtılır.
Ve gölge oyunumuz hazır.
Öneri: Ben el feneri yerine telefon feneri kullandım.
Not: Bu etkinlik bir yaş sonrası için uygundur.