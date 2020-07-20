Biz yeni nesil artık bazı şeylerde daha kolaya kaçıyoruz, daha çok hazıra konuyoruz. Çocuklarımızın uykuya geçişini daha kolay sağlayabilir, günü eğlenceli bir halde bitirebilirsiniz. Belki parmaklarımızdan kelebekler, keçiler, kuşlar oluşturmuyor olabiliriz ama bu demek değil ki gölge oyunu oynamayacağız.

Sadece bir bardak yardımı ile gölge oyunu oynatabileceğinizi biliyor muydunuz?

Malzemeler

Bardak

Koli bandı

Kalem

Fener

Yapılışı

Kağıt bardakların alt kısmı çıkarılır.

Koli bandına istenen şekil çizilir.

Çizilen şekil bardağın geniş tarafına yapıştırılır.

Fener, bardağın alt tarafından şekle doğru tutulur.

Bardak duvara yansıtılır.

Ve gölge oyunumuz hazır.

Öneri: Ben el feneri yerine telefon feneri kullandım.

Not: Bu etkinlik bir yaş sonrası için uygundur.