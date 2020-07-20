MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriHande Dinçel Gölge oyunu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Haberler>Yazarlar>Hande Dinçel>Gölge oyunu
Yazarlar
20.07.2020 - 10:26, Son Güncelleme:

Gölge oyunu

Hande Dinçel
Hande Dinçel
Çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmeni
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hande Dinçel
Hande Dinçel
hdincelflorya@gmail.com
Gölge oyunu
Abone Olgoogle-news

Bugün size harika bir etkinlik önerisi ile geldim. Küçükken uyku öncesi aile büyüklerimiz ile yaptığımız yatak muhabbetlerimiz olmuştur. Aile büyüklerimiz ya hikaye okumuştur ya ninni söylemiştir ya da karanlıkta duvarda parmaklar ile şekiller oluşturmuşuzdur.

Biz yeni nesil artık bazı şeylerde daha kolaya kaçıyoruz, daha çok hazıra konuyoruz. Çocuklarımızın uykuya geçişini daha kolay sağlayabilir, günü eğlenceli bir halde bitirebilirsiniz. Belki parmaklarımızdan kelebekler, keçiler, kuşlar oluşturmuyor olabiliriz ama bu demek değil ki gölge oyunu oynamayacağız. 

Sadece bir bardak yardımı ile gölge oyunu oynatabileceğinizi biliyor muydunuz?

Gölge oyunu

Malzemeler 

Bardak

Koli bandı 

Kalem

Fener

Yapılışı

Kağıt bardakların alt kısmı çıkarılır.

Koli bandına istenen şekil çizilir.

Çizilen şekil bardağın geniş tarafına yapıştırılır.

Fener, bardağın alt tarafından şekle doğru tutulur.

Bardak duvara yansıtılır.

Ve gölge oyunumuz hazır.

Gölge oyunu

Öneri: Ben el feneri yerine telefon feneri kullandım.

Not: Bu etkinlik bir yaş sonrası için uygundur.

False
Hande Dinçel
Hande Dinçel
Çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmeni
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Çocuklarda yaz aylarında sık görülüyor! Peki nelere dikkat edilmeli?
Alırken dikkat edin! Bakın neye sebep oluyor
Çocuklar ne kadar yemek yiyeceğine kendileri karar vermeli
Hızlı kilo verirken sağlığınızdan olmayın