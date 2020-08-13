Geri dönüşüm projesi: Kalemlik

31 Ağustos'ta uzaktan eğitimin, 21 Eylül'de ise yüz yüze eğitimin başlanacağını Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklama ile duyurdu. Ailelerin kafalarında şimdi aynı soru var: Eğitim-öğretim nasıl ilerleyecek?

Çocuklarınızı bu eğitim dönemine hazırlamaya küçük etkinlikler ile başlayabilir, onları daha da heveslendirebilirsiniz. Tamamen aile katılımı ile yapılacak etkinlikler ile gününüzü daha etkin bir hale getirmek için iki öneride bulunmak istiyorum.

KEÇEDEN KALEMLİK





Malzemeler

30x15 ebadında keçe

Maket bıçağı

Düğme

İp

Yapılışı

İstenen renkte bir keçe alınır.

Keçenin üst kısmına 1 cm aralıklar ile 1.5 cm uzunluğunda delikler açılır.

Açılan deliklerin 1 cm altına aynı ölçülerde delik açılır.

Aynı işlem keçenin alt kısmına da uygulanır.

Keçenin kısa olan kenarına düğme takılır.

Kalemler deliklere takılır ve kalemlik hazır.

PLASTİK ŞİŞEDEN KALEMLİK





Malzemeler

İki adet pet şişe

Fermuar

Bant

Maket bıçağı

Yapıştırıcı

Yapılışı

Pet şişeler ortadan ikiye kesilir.

Alt tabanları kullanacağız.

Fermuarın bir ucu şişeye yapıştırılır.

Fermuarın diğer ucu boşta kalan şişeye yapıştırılır.

Renkli bant ile şişe süslenir.

İçerisine kalemler yerleştirilir ve kalemlik hazır.

Geri dönüşüm konusunda çocuklarınıza örnek olabileceğiniz harika iki etkinlik ile eğitim öğretim dönemine hazırsınız. Rengarenk cıvıl cıvıl kalemliklerin yanında görsel olarak daha basit kalabilecek bu kalemliklerin el emeği olmasından dolayı çok değerli olduğunu unutmayın lütfen...

Tüm miniklerimize güzel ve sağlıklı bir eğitim öğretim dönemi diliyorum...