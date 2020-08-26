Evinizi eğlenceli bir oyun alanına çevirecek süper fikirler

Çocuklu ebeveynler haliyle bu dönemde en zorlu süreci geçiriyorlar. Çocukların sosyalleşme, enerjisini atma, temiz hava alma gibi isteklerini bu dönemde kısıtlamak durumunda kalıyoruz. Evlerimizde çeşitli oyunlar, eğlenceli etkinlikler ile zaman geçirmeye çalışsak da onlara özel bir alan yaratmak gelişimi için çok faydalı...

Yemek yemek, su içmek gibidir çocuklar için oyun oynamak...Çocuğunuzun ev içerisinde zaman geçirip enerjisini atabilmesi için ufak tefek değişiklikler yapıp, birkaç düzenleme ile çocuğunuz için evin içinde keyifli vakit geçirmesini sağlamaya ne dersiniz? Cevabınız ‘evet’ ise o zaman size evimizde bulunan sıradan bir balkonu nasıl eğlenceli hale dönüştürdüğümüzü göstermek istiyorum!

Görüntüler eminim sizin de çok hoşuna gidecek. Çocuğunuza oyun oynayabileceği güzel bir alan yaratmak ve kendi kendine keyifli vakit geçirmesine katkıda bulunması için fikir edinebilirsiniz. Lazım olan tek şey biraz boya ve el becerisi. Tamamını sokağa çıkma yasağı zamanı kendim çizip boyayarak sadece 2 günde harika bir oyun alanına çevirdim.

Özellikle bu dönemde çocukların evde oyun oynama seçeneklerini çoğaltmak gerekiyor. Bunun için en dikkat çekici özellik haline geliyor evde oyun parkı yapımı.

Çocuklar hem yaşam şartları hem de günümüz pandemi şartlarından dolayı zamanlarının büyük bölümünü evde geçiriyor artık. Eğlenceli ortamlar hazırlamak aslında bu kadar basit. Evde telefon, ellerinde tabletler ve televizyon karşısında oyun oynama kavramından uzak yaşıyor çocuklarımız. Oysa biz ne güzel büyüyen nesillerdik. Misket, beştaş, top oynamak, ip atlamak en büyük zevkimizdi.

Çocuğa özel alan hazırlarken nelere dikkat etmeliyiz?

İlk olarak evinizde rahatlıkla oyun oynayabileceği alanı saptayarak işe başlayabilirsiniz.

Çocuğunuzun yaşına ve gelişimine uygun oyuncakları temin etmek ebeveyn olarak sizlerin görevi oluyor.

Oyuncakları yerleştirirken çocukların rahatça ulaşabileceği yerlere koymaya dikkat etmelisiniz.

Çocuğunuzu mutlu edebilecek ve sınırsız eğlencenin tadını çıkarabileceği zaman dilimi yaratmak bu kadar kolay aslında. Oyun alanına gidemediğimiz bu dönemde parkı eve getirmek sizce de hoş bir fikir değil mi?