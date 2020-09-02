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GeriHande Dinçel Evde langırt yapalım mı?
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Haberler>Yazarlar>Hande Dinçel>Evde langırt yapalım mı?
Yazarlar
02.09.2020 - 09:00 |  Son Güncelleme:

Evde langırt yapalım mı?

Hande Dinçel
Hande Dinçel
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni
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Hande Dinçel
Hande Dinçel
hdincelflorya@gmail.com
Evde langırt yapalım mı?
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Her babanın hayatına anlam katan şeydir oğlu ile maça gitmek. Daha doğmadan tuttuğu takımın formaları alınır.

Oğluna bir pazar sabahı onu maça götüreceğini söylemek, gözlerindeki ışıltıyı görüp stada gitmeye daha saatler olmasına rağmen formasını hazırlamasını seyretmek, ilk 11'i tahmin etme çabalarına destek vermek, daha önceki maçlardan aklında kalan tezahüratları mırıldanmasına gülümsemek, maça girmeden önce heyecanla yenilen köftenin boğazında kalmaması için su içmesini söylemek, sahanın kalabalık turnikelerinde sıkışmasın diye etrafında duvar örmek, oraya girip yeşil sahayı gördüğünde gözlerinin bir kez daha parlamasından ne kadar mutlu olduğunu anlamak, "alemin kralı geliyooorr" diye bağırırken gözlerini çıkış tünelinden ayırmadığını izlemek, yumruk şova çağrılan her futbolcuyu çılgınca alkışlamak, maçın başlamasıyla çekilen üçlünün ritmini öğretmek, pınar başında omuzundan tutmak, hele gol olunca çılgınca üstüne atladığında sıkı sıkı sarılmak, maç bittiğinde yorgunluktan yürüyecek hali kalmadığını görüp biran önce eve dönme isteğini duymak ve bir sonraki maça da götürme sözü vermektir babalık...

Peki ya çocuğunuz o yaşa gelene kadar evde küçük bir futbol sahası yapıp kendi maçınızı yapmaya ne dersiniz?

Malzemeler

Ayakkabı kutusu 

Çöp şiş çubuğu

Mandal

Top

Yeşil karton

Yapılışı

Kutunun içi yeşil karton ile kaplanır.

Evde langırt yapalım mı

Kenarlardan çubuklar geçecek şekilde delikler açılır.

Mandallar istenen renge boyanır (Biz Beşiktaşlı olmamıza rağmen dikkat çekmesi için kırmızı sarı boyadık)

Evde langırt yapalım mı

Çöp şiş deliklerden geçirilir.

Boyanan mandallar çöp şişe sabitlenir.

Ve maç başlasın…

Evde langırt yapalım mıKazanımlar

Küçük kaslar desteklenir.

İşbirliği yapar.

Aile içi vakit geçirilir.

El göz koordinasyonu sağlar.

Dikkat ve konsantrasyon gelişimi desteklenir.

Not: Bu etkinlik 3 yaş sonrası için uygundur.

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Hande Dinçel
Hande Dinçel
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni
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