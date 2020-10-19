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Haberler>Yazarlar>Hande Dinçel>Ev okulu projesi

Yazarlar
19.10.2020 - 14:15 |  Son Güncelleme:

Ev okulu projesi

Hande Dinçel
Hande Dinçel
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni
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Hande Dinçel
Hande Dinçel
hdincelflorya@gmail.com
Ev okulu projesi
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Ömer 30 aylık oldu ve normal şartlarda Ömer'i haftanın 3 yarım günü sosyalleşmesi ve kaliteli zaman geçirmesi için bir okul öncesi kurumuna göndermek istiyordum. Malum pandemi sebebi ile bu durum bir hayal oldu maalesef. Evde yaptığım oyun ve aktivitelerin artık ona yetersiz kaldığını fark ettiğimde ne yapabilirim diye düşünmeye başladım...

Biliyorsunuz ben okul öncesi öğretmeniyim. Yaklaşık 10 senedir birçok minik kalbe dokundum. Peki, şimdi  oğlumun da ilk öğretmeni ben olsam fena olmaz mıydı? Hemen çıkardım dosyaları ve Ömer için bir yıllık plan oluşturdum. Bir kuruma gitse hangi bilgi ve becerileri alması gerekiyorsa döktüm bir kağıda. 

Ve ona bir ‘ev okulu’ oluşturdum. 

Sonra dedim ki kendime, neden daha birçok minik kalbe dokunmayayım ki? Oyun ve aktiviteler üzerine kurduğum Instagram sayfam üzerinden küçük bir tanıtım ile “ev okulu etkinlik kutusu” projesi başlattım. 2-6 yaş arası, her yaş grubuna özel yıllık planlar dahilinde etkinlikler koydum kutuya. Bir kurumda görebileceği tüm becerilerin yer aldığı bir kutu... 

Ev okulu projesi

İçerisinde;

Sanat etkinliği

Makas çalışmaları

Boya çalışmaları

Çizgi çalışmaları

Sayı-renk-şekil ve kavram çalışmaları

Oyun etkinlikleri

Müzik etkinlikleri

Ev okulu projesi

Deney etkinlikleri ve daha birçok çalışma barındırıyor. Bunun yanında bu kutunun en güzel yanı, kutuyu temin ettikten sonra bir daha hiçbir malzeme almanıza gerek yok. Çünkü kutunun içerisinden boya, yapıştırıcı, kartonlar, oynar gözler, boyanmış duyusal oyunlar ve birçok etkinlik dahil 40'a yakın aktivite yer alıyor. İlk ayımızda, ekim ayı etkinlik kutumuzu 80 çocuk ile tamamladık. Çocuklar bu kutuya bayıldı. Ev okulu standart bir kutu yerine rengarenk desenli klasörler ile çocuklarımıza ulaştı. Çocukların kutu ile ilk karşılaştıkları andaki mutluluklarını görmek harikaydı...

Şimdi ev okulu kasım ayı etkinlik kutusu siparişlerine başladık. Bu ay kutumuzun konusu;

Sonbahar

Hayvanlar

2 sayısı

Kare şekli

Mavi rengi

Mutlu mutsuz kavramı

Kutumuzu merak edenler için sizlere 2 yaş kutusunda yer alan bir etkinliğimizi göstermek istedim. Bu etkinlik için kutudan lazım olan tüm materyaller çıkıyor. İşte kutudan malzemeleri ile birlikte temin edilen peçeteden kelebek çalışmamız...

Ev okulu projesi

Malzemeler

-1 adet peçete

-1 adet  mandal

-Oynar göz

-Şönil ya da fon karton

-Parmak boya

Yapılışı

  1. Kare şeklindeki peçete akordiyon şeklinde katlanır.
  2. Katlanan peçete tam ortadan olacak şekilde mandala takılır.
  3. Mandalın üzerine oynar gözler yapıştırılır.
  4. Küçük iki parça şekilde bölünmüş şönil ya da karton parçası antenleri olacak şekilde mandalın ucunda yapıştırılır.
  5. Hazırlanan kelebek çocuğa verilir.
  6. Parmak boyası ile peçetenin üzerine küçük benekler yapışır ve kurumaya bırakılır.
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Hande Dinçel
Hande Dinçel
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni
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