El yapımı Öğretmenler Günü hediyesi

Çok net hatırlıyorum daha küçüklükten "Ya çocuk doktoru olacağım ya da çocuk öğretmeni" derdim. Evet, belki çocuk doktoru hayalimde başarılı olamadım ama öğretmenlik tercihini yaparak çok başarılı bir yola adım attım.

Çünkü minicik bir kalpte yer almak, hayatının ilk adımında ilk öğretmeni olmak, en güzel en verimli anlarına şahit olmak, öğretmenlik mesleğimde en heyecan verici şey... Ben özel kurumlarda, kolejlerde çalıştım ve öğrencilerim ile hep 3 yaştan başladık okul hayatına. Annelerinden ilk kez ayrılmanın burukluğu... Yabancı bir ortamdaki ürkeklikleri... Etrafında neler olduğunu anlamaya çalışan şaşkın bakışlar... Annelerinden sonra ilk sığındıkları kişi olmak, her bakışında yüzünüzü gülümseten, mutluluk veren, henüz "ANNE" olmadığınız dönemde anneliği hissettiren, içini ısıtan en özel duygu…

Kasım ayının gelmesi ile heyecan ile beklenir Öğretmenler Günü. Birçok öğrenci bu özel günde öğretmenlerine en güzel en özel en anlamlı hediyeyi almak için araştırma yapmaya başlarlar. Bu sene eğitim ve öğretim döneminin uzaktan yapılması sebebiyle Öğretmenler Günü kutlamaları da uzaktan olacak.

Miniklerimizin bu özel günün anlam ve önemini kavrayarak, elleri ile hazırlayabilecekleri bir etkinlik örneği sunmak istiyorum sizlere.

Malzemeler

El işi kağıdı

Karton

Yapıştırıcı

Grapon kağıdı

Yapılışı

El işi kağıtları şeritler halinde kesilir.

Şeritler ortadan ikiye bölünür.

Her şeridin iki ucu yapıştırıcı ile birbirine yapıştırılır.

Yapıştırılan şeritler çiçek şeklini alacak şekilde fon kartonuna yapıştırılır.

Çiçek şeklinin ortasına renkli daireler kesilir.

Yeşil kartondan uzun şeritler kesilir ve çiçeklere dal oluşturacak şekilde yapıştırılır.

Grapon kağıdı gramafon şeklinde katlanır ve dallara sabitlenir.

Bu özel gün için etkinliğimizi yaparken güzel bir parmak oyunu öğrenerek bu süreci daha özel bir hale getirebilirsiniz.

Bugün Öğretmenler Günü (İşaret parmağı ile yer işaret edilir)

Bugün senin günün ( İşaret parmağı ile öğretmen işaret edilir.)

Günün kutlu olsun ( İki el yanlara eğilerek açılır.)

Hep yüzün gülsün ( Gülme hareketi yapılır.)

Bütün sevgiler senin olsun öğretmenim. ( Eller yana açılıp göğüste birleştirilip ileri uzatılır.)

Mesleğini aşkla, özveriyle, fedakarca yapan tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum.

Ben Okul Öncesi Öğretmeni Hande Dinçel...

10 senelik meslek hayatımda tek dile getirdiğim cümle: "İyi ki öğretmenim..."