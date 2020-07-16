Eğlenceli bir etkinlik: Baloncuk değirmeni

Çocuklar için nefes egzersizleri çok faydalıdır. Çocuklar duygularını daha rahat kontrol ederler ve dikkat konsantrasyon becerilerini de geliştirir. Nefes egzersizleri çocukların bedenlerini daha iyi kullanabilmelerini, kendilerini daha rahat hissetmelerine yardımcı olur ve konuşurken telaffuzlarını geliştirmelerine de katkı sağlar. Ayrıca çocukların bilişsel gelişimini destekler ve stresi azaltarak konsantrasyonlarını da artırır.

Bu etkinliği uygularken hem eğlencenin tadını çıkarıp hem de nefes egzersizi yapabilirsiniz.

Materyaller

Köpük

Pipet

Şönil

Yapılışı



Köpükten bir daire kesilir.



İki adet pipet iç içe geçirilir.



İç içe geçirilen pipetler dairenin tam ortasından takılır.



Şönillere baloncuk çubuğu şekli verilip, daireye takılır.



Köpükten iki adet dikdörtgen kesilir.



Daire ortada kalacak şekilde pipetin iki yanına dikdörtgenler takılır.



Bir kap içerisinde köpüklü su hazırlanır.



Ve oyun başlar, iyi eğlenceler...

Doğru nefes almak çocuklarımıza neler kazandırır?



• Bedenin enerjisini karşılayacak oksijenin vücuda alınmasını, organlarının daha iyi çalışmasını sağlar.



• Öfke, kaygı, stres kontrolü sağlar.



• Duygularını açık ve net ifade eder.



• Okula uyum sağlama kaygılarını azaltır.



• Dikkat ve konsantrasyon gelişimi sağlar.



• Öz güven desteklenir.



Not: Bu etkinlik aile katılımı ile yapılacaksa 2 yaş, çocuk bazlı oynanacaksa 3 yaş sonrası için uygundur