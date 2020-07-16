MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriHande Dinçel Eğlenceli bir etkinlik: Baloncuk değirmeni
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Haberler>Yazarlar>Hande Dinçel>Eğlenceli bir etkinlik: Baloncuk değirmeni
Yazarlar
16.07.2020 - 14:57, Son Güncelleme:

Eğlenceli bir etkinlik: Baloncuk değirmeni

Hande Dinçel
Hande Dinçel
Çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmeni
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hande Dinçel
Hande Dinçel
hdincelflorya@gmail.com
Eğlenceli bir etkinlik: Baloncuk değirmeni
Abone Olgoogle-news

Bugün tam bir yaz oyunu olup tüm çocukların bayılarak oynayacağı bir baloncuk değirmeni yapalım ister misiniz?

Çocuklar için nefes egzersizleri çok faydalıdır. Çocuklar duygularını daha rahat kontrol ederler ve dikkat konsantrasyon becerilerini de geliştirir. Nefes egzersizleri çocukların bedenlerini daha iyi kullanabilmelerini, kendilerini daha rahat hissetmelerine yardımcı olur ve konuşurken telaffuzlarını geliştirmelerine de katkı sağlar. Ayrıca çocukların bilişsel gelişimini destekler ve stresi azaltarak konsantrasyonlarını da artırır. 

Bu etkinliği uygularken hem eğlencenin tadını çıkarıp hem de nefes egzersizi yapabilirsiniz.

Materyaller

Köpük
Pipet
Şönil

Yapılışı

Köpükten bir daire kesilir.

İki adet pipet iç içe geçirilir.

İç içe geçirilen pipetler dairenin tam ortasından takılır.

Şönillere baloncuk çubuğu şekli verilip, daireye takılır.

Köpükten iki adet dikdörtgen kesilir.

Daire ortada kalacak şekilde pipetin iki yanına dikdörtgenler takılır.

Bir kap içerisinde köpüklü su hazırlanır.

Ve oyun başlar, iyi eğlenceler...

Doğru nefes almak çocuklarımıza neler kazandırır?

• Bedenin enerjisini karşılayacak oksijenin vücuda alınmasını, organlarının daha iyi çalışmasını sağlar.

• Öfke, kaygı, stres kontrolü sağlar.

• Duygularını açık ve net ifade eder.

• Okula uyum sağlama kaygılarını azaltır.

• Dikkat ve konsantrasyon gelişimi sağlar.

• Öz güven desteklenir.

Not: Bu etkinlik aile katılımı ile yapılacaksa 2 yaş, çocuk bazlı oynanacaksa 3 yaş sonrası için uygundur

False
Hande Dinçel
Hande Dinçel
Çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmeni
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Pika sendromu nedir ve neden olur? Nasıl tedavi edilir?
Varikosel tanısı nasıl konulur? Varikosel tedavisi nasıl yapılır?
Aşırı terleme sorununu botoksla yenebilirsiniz
Çocuklarda dikkat becerilerini arttıran egzersizler