Duyu eğitimi (Vücut farkındalığı)

Mesela bir kitap okurken sadece okunan yazıya odaklanılır ve odada ya da dışarda duyulan sesleri, kolumuzun pozisyonunu, vücudumuzun hangi pozisyonda duracağını, ayaklarımızın nerede duracağını ve buna benzer ayrıntıları ayrıca değerlendirmek için zihnimizi yormayız. Bunu vücut kendiliğinden duyusal reseptörleri alır değerlendirir ve gerekli cevabı verir.

Küçük yaşta bebekler için yaşam o kadar da kolay değildir. Bu sebeptendir ki bebekler sürekli vücudun hareket eden parçalarına bakarak takip etme ihtiyacı duyabilirler.

Bebeklik çağında proprioseptif duyu bozuklukları, büyük küçük kas gelişimi yani psikomotor gelişimdeki gerilikler ile kendini gösterebilir. Mesela bebek vücut parçalarını tam olarak bir pozisyona sokamadığı ve onlar ile ilgili yeterli bilgi alamadığı için dönemez, emekleyemez veya pozisyon değiştirmekte zorluk çeker.

Okul çağındaki proprioseptif duyu problemi yaşayan çocuklar yavaş hareket ederler, koşarken sık düşerler. Topa vurmakta, kalem tutmakta, düğme iliklemekte, fermuar çekmede, diş fırçalamada zorluk yaşarlar.

Bu çocuklar bir hareketi nasıl, ne hızda, ne kuvvetle yapacaklarını bilmezler. Örneğin çocuğun yazı yazarken silik yazması veya kalemi bastırarak kullanması, topa sert veya çok hafif vurması gibi.

Görselde yapabileceğiniz çalışmalar ile çocukların bu alanda gelişimini sağlayabilir, görsellerin canlandırmasını yaparak eğlenceli bir oyun ile çocuğunuzun gelişimini destekleyebilirsiniz.