Dikkat geliştirici aktivite: Puzzle

Puzzle parçalarını birleştirmek, sonrasında tekrar bozup tekrar bir araya getirmek, karmaşık gibi gözüken parçaları bir araya toplamak zihinsel bir çaba gerektirir. Yapım aşamasında olaya odaklandığı için birçok gelişimine destek olur.

Küçük ve karışık halde bulunan parçalardan bütünü oluşturmaya çalışılması çocuktaki dikkat dağınıklığını önler. Dikkatlerini maksimum seviyeye yükselten puzzle ile çocukta dikkat ve konsantrasyon gelişimi sağlanır.

Parçaları birleştirip bir bütün oluşturması için mantıksal düşünme becerilerini çalıştırması gerektiğinden muhakeme yeteneği desteklenir.

Sabır gerektiren puzzle etkinliği tamamlandığında çocuk ortaya çıkardığı ürün ile mutlu olarak özgüven duygusu kazanır.

Genelde 2 yaş sonrası için önerilen puzzle çalışmalarına çocuğun gelişimine göre 18. ay itibari ile başlanabilir. Nitekim ben Ömer'e 18. aydan sonra başlamıştım.

2-3 yaş için önerilen puzzlelar: 4 ya da 12 parçadan oluşmalıdır.

3-5 yaş için önerilen puzzlelar: 12 ya da 50 parçadan oluşmalıdır.

5-6 yaş için önerilen puzzlelar: 50 ya da 100 parçadan oluşmalıdır.

Her zaman olduğu gibi hazırlardan daha değerli olan, tamamen anne yapımı bir puzzle örneğinden bahsetmek istiyorum:

Malzemeler

Karton

Yapıştırıcı

İstenilen figürde bir resim çıktısı

Yapılışı

Karton parçasından alt taban için kullanılmak üzere 23x23 boyutunda bir kare kesilir.

Karton parçasından puzzle dilimler için kullanılmak üzere 20x20 boyutunda bir kare daha kesilir.

Çıktı alınan resim 20x20 boyutunda kesilir ve aynı boyuttaki kartona yapıştırılır

Kartondan 3 cm genişliğinde bir çerçeve kesilir ve 23x23 boyutundaki kartonun kenarlarına yükseltici amacı ile yapıştırılır.

23x23 boyutundaki kartonun dış çerçevesi istenen renkte bir kağıt ile kaplanır ya da istenen renge boyanır.

20x20 boyutunda resim yapıştırılmış kare 5x5 cm olmak üzere 16 parçaya bölünür.

Parçalardan dış köşeye ait olmak üzere bir parça çıkarılır.

Kalan 15 parça puzzle parçası çerçeveye dizilir.

Puzzle hazır, iyi eğlenceler...

Not: Ben görselin net anlaşılması için parça sayısını çok tuttum ancak daha küçük yaş grubu için 9x9 boyutunda 3x3 parça ebadında yapılarak 9 parçalı bir puzzle oluşturulabilir.

Kazanımlarından yukarıda da bahsettiğim puzzle her çocuğun odasında mutlaka olması gerekiyor diye düşünüyorum. Çocukların zihin, dil, küçük kas, muhakeme, odaklanma, dikkat ve konsantrasyon gelişimi için çok yararlı puzzle oyunları… Güzel günler diliyorum.

Not: Yapmış olduğum puzzle 3-5 yaş grubu için uygundur.