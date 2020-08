Çomak kuklaları – 5 küçük maymun

Kuklalardan serbest zaman etkinliklerinde yemek, uyku, tuvalet alışkanlıkları kazandırmada yararlanabiliriz. Kuklalar aracılığıyla daha çok duyuya hitap ederiz. Bu da anlatılanları, kuralları hatırlamaları ve içselleştirmeleri açısından daha kolay olur. Kendilerinin zihinlerinde canlandırdıkları bir kuklayı seslendirmeleri ve sembolik olarak düşünmeleri anlamına gelir, böylece bilişsel gelişime katkı sağlar.

Birçok gelişimi destekleyen kuklalar ile bazen bir şarkıyı dramatize edebilir, eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Malzemeler

Maymun resimleri

Yatak resmi

Çöp şiş çubuğu

Bany

Yapılışı

İster hazır renkli halde isterseniz boyanmamış halde maymun resmi çıkartılır.

Aynı özellikte bir yatak resmi temin edilir.

Yatak üst kısmından kesilir, bir kısmı kesilmemelidir ki, iki parçaya ayrılmasın.

Maymunlar çöp şiş çubuğuna takılır.

Çubuklar yatağın kesilen kısmına yerleştirilir.

Ve çomak kuklamız hazır.

Şarkıya uygun maymunlar hareket ettirilir.

İster Türkçe isterseniz de İngilizce olarak dramatize yapılır.

5 küçük maymun yatakta zıplamış

Bir düşmüş kafası acımış

Anne maymun doktoru aramış

Doktor demiş: Maymunlar yatakta zıplamasın

Sayılar 4-3-2-1 olarak devam ettirilir.

Five little monkeys jumping on the bed,

One fell down and bumped his head,

Mama called the doctor and the doctor said,

No more monkeys jumping on the bed!…

Sayılar four-Three-Two-One olarak devam ettirilir.

Kazanımlar

-Çocuk konuşma dilini akıcı, anlaşılır bir şekilde kullanma, kendisini rahat ifade etme becerisi kazanır.

-El göz konsantrasyonu ile çocuğun motor becerilerinin gelişmesine yardımcı olur.

-Çocuklara duygu ve düşüncelerini ifade etme becerisi kazandırır. (Mutluluk, üzüntü, korku, şaşırma ve kızgınlık gibi duygular ile oluşan yüz ifadeleri arasında ilişki kurar).

-Çocukların grupla birlikte çalışma, dinleme, diğer kişiler ile ilişki kurma, paylaşma, sorumluluk alma gibi sosyal ilişkilerini güçlendirir.

-Çocuklar kukla karakterini oynatırken kendini o karakterin kimliğine sokarak onun gibi düşünüp hissetmeye çalışır. Bu da empati becerisini güçlendirir.

Not: Bu etkinlik 2 yaş sonrası için uygundur.