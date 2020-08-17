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GeriHande Dinçel Çomak kuklaları – 5 küçük maymun
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Haberler>Yazarlar>Hande Dinçel>Çomak kuklaları – 5 küçük maymun
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Görseller Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Hande Dinçel’e aittir.
17.08.2020 - 14:03, Son Güncelleme:

Çomak kuklaları – 5 küçük maymun

Hande Dinçel
Hande Dinçel
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni
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Hande Dinçel
Hande Dinçel
hdincelflorya@gmail.com
Çomak kuklaları – 5 küçük maymun
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Kuklalar okul öncesi döneminde çocuğun gelişimi açısından büyük öneme sahiptir. Çocuklar kuklayı bir oyun gibi algıladıkları için öğretim sürecine katılımları çok daha etkili olur.

Kuklalardan serbest zaman etkinliklerinde yemek, uyku, tuvalet alışkanlıkları kazandırmada yararlanabiliriz. Kuklalar aracılığıyla daha çok duyuya hitap ederiz. Bu da anlatılanları, kuralları hatırlamaları ve içselleştirmeleri açısından daha kolay olur. Kendilerinin zihinlerinde canlandırdıkları bir kuklayı seslendirmeleri ve sembolik olarak düşünmeleri anlamına gelir, böylece bilişsel gelişime katkı sağlar.

Birçok gelişimi destekleyen kuklalar ile bazen bir şarkıyı dramatize edebilir, eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Malzemeler 

Maymun resimleri

Yatak resmi

Çöp şiş çubuğu

Bany

Yapılışı

İster hazır renkli halde isterseniz boyanmamış halde maymun resmi çıkartılır.

Aynı özellikte bir yatak resmi temin edilir.

Yatak üst kısmından kesilir, bir kısmı kesilmemelidir ki, iki parçaya ayrılmasın.

Maymunlar çöp şiş çubuğuna takılır.

Çubuklar yatağın kesilen kısmına yerleştirilir.

Ve çomak kuklamız hazır.

Çomak kuklaları – 5 küçük maymun

Şarkıya uygun maymunlar hareket ettirilir.

İster Türkçe isterseniz de İngilizce olarak dramatize yapılır.

5 küçük maymun yatakta zıplamış
Bir düşmüş kafası acımış
Anne maymun doktoru aramış
Doktor demiş: Maymunlar yatakta zıplamasın

Sayılar 4-3-2-1 olarak devam ettirilir.

Five little monkeys jumping on the bed,
One fell down and bumped his head,
Mama called the doctor and the doctor said,
No more monkeys jumping on the bed!…

Sayılar four-Three-Two-One olarak devam ettirilir.

Çomak kuklaları – 5 küçük maymun

Kazanımlar

-Çocuk konuşma dilini  akıcı, anlaşılır bir şekilde kullanma, kendisini rahat ifade etme becerisi kazanır.

-El göz konsantrasyonu ile çocuğun motor becerilerinin gelişmesine yardımcı olur.

-Çocuklara duygu ve düşüncelerini ifade etme becerisi kazandırır. (Mutluluk, üzüntü, korku, şaşırma ve kızgınlık gibi duygular ile oluşan yüz ifadeleri arasında ilişki kurar).

-Çocukların grupla birlikte çalışma, dinleme, diğer kişiler ile ilişki kurma, paylaşma, sorumluluk alma gibi sosyal ilişkilerini güçlendirir.

-Çocuklar kukla karakterini oynatırken kendini o karakterin kimliğine sokarak onun gibi düşünüp hissetmeye çalışır. Bu da empati becerisini güçlendirir.

Not: Bu etkinlik 2 yaş sonrası için uygundur.

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Hande Dinçel
Hande Dinçel
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni
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