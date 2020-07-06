Çocuklar için sayı yolu oyunu

Peki, oynayarak öğrenmenin eğitim hayatında özellikle de okul öncesi dönemde çok büyük bir yerinin olduğunu biliyor muydunuz? Çocukların öğrenmeye en açık olduğu an yaparak ve yaşayarak yaptığı etkinliklerdir.

Aslında çocuklarınıza yeni bilgiler vermek çok basit. Eğitimi oyunlaştırma yöntemi ile çok rahat uygulayabilirsiniz. Kahkaha ve eğlenmenin eşliğinde yapılabilecek birçok etkinlik, birçok oyun vardır. Eğlenerek öğrenme yöntemi ile çocuklarınızın stresini azaltırken bilişsel gelişimine katkı sağlayıp, hafıza gelişimine de destek olmuş olursunuz.

Oğlum Ömer bu aralar evin içerisinde her şeyi saymaya başladı. Rakamlara, sayılara ilgi duymaya başladı. Bu durumu bir fırsata çevirip sayı etkinliklerine biraz daha ağırlık vermeye karar verdim.

Erkek çocuklarının arabalara olan ilgisi de malum… Ömer'i hem eğlendirip hem de sayıları öğretmenin en kestirme yolu olan sayı yolunu hazırladım.

Nedir sayı yolu?

Görmüş olduğunuz bu etkinlik ile arabalarımızı sayı yolunda ilerletirken bir yandan da sayıları tekrar edip hatta bununla yetinmeyip sayılar şarkısını söyleyebilirsiniz.

Peki, sayı yolunu nasıl yapıyoruz?

Malzemeler

Karton

Boya

Araba

Yapılışı

Kartonun tam ortasına bir daire çizilir.

Çizilen dairenin kenarlarına 1-5 arası sayılar çizilir.

Kalan boşluklara ağaçlar, trafik ışıkları çizilir.

Çizilen şekiller kesilir.

Sayı yolunun tabanı siyaha boyanır.

Üzerine yol detayı vermek için beyaz kağıttan kesilen şeritler yapıştırılır.

Daha fazla renklendirmek siz annelerimizin yaratıcılığına kalmış.

Ve oyunumuz hazır.

Kazanım

Sayıları öğrenir.

Trafik kurallarını ve işaretlerini öğrenir.

Eğlenerek öğrenmeyi amaçlar.

Çizgiler üzerinden giderken el göz koordinasyonu geliştirir.

Not: Bu etkinlik 2,5 yaş sonrası için uygundur. (Not: çocuğunuz sayıları öğrenmeye hazır olduğunda oynanabilir.)

İyi eğlenceler, bir sonraki oyunumuzda görüşmek üzere…