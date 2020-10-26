Çocuklar için 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri
Cumhuriyet Bayramı, her yıl milli bayramımız olarak coşkuyla kutlanılıyor. Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır.
Evlerinizde çocuklarınız ile beraber hazırlayabileceğiniz etkinliklerle bu bayramı coşku ile kutlayabilirsiniz. Kutlamanıza ortak olacak birbirinden anlamlı iki ayrı bayrak etkinliğini sizlere sunmak istedim.
Türk bayrağı yapımı
Malzemeler
Mukavva karton
Kırmızı fon kartonu
Beyaz fon kartonu
Makas
Yapıştırıcı
Yapılışı
Mukavva kırmızı karton ile kaplanır.
Kırmızı fon kartondan kalpler kesilir.
Kesilen kalpler ikiye katlanır.
Kalpler mukavvaya yapıştırılır.
Kaplanan kalplerin üzerine beyaz kartondan kesilen ay ve yıldız yapıştırılır.
Dilerseniz bayrağınızı cama asarak herkesin görmesini sağlayabilirsiniz.
Suda açılan bayrak deneyi
Malzemeler
Ay ve yıldız kalıbı
Kırmızı gıda boyası
Su kabı
Su
Deneyin yapılışı
Beyaz kartondan ay ve yıldız kalıbı alınıp kesilir.
Kesilen şekiller kenarlarından içe doğru kıvrılarak katlanır.
Bir kaba su doldurulur.
İçine kırmızı gıda boyası atılıp su boyanır.
Ay ve yıldız katlı tarafı üste gelecek şekilde içi su dolu olan kaba yavaşça bırakır.
Ay ve yıldız suyla temas ettiğinde yavaş yavaş açılmaya başlar. Suya konulan kâğıtlar suda hacim olarak büyüdüğü için ay ve yıldızın bulunduğu kağıt su aldıkça yavaş yavaş açılır.
İşte karşınızda şanlı bayrağımız.