Çocuklar için 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri

Evlerinizde çocuklarınız ile beraber hazırlayabileceğiniz etkinliklerle bu bayramı coşku ile kutlayabilirsiniz. Kutlamanıza ortak olacak birbirinden anlamlı iki ayrı bayrak etkinliğini sizlere sunmak istedim.

Türk bayrağı yapımı

Malzemeler

Mukavva karton

Kırmızı fon kartonu

Beyaz fon kartonu

Makas

Yapıştırıcı

Yapılışı

Mukavva kırmızı karton ile kaplanır.

Kırmızı fon kartondan kalpler kesilir.

Kesilen kalpler ikiye katlanır.

Kalpler mukavvaya yapıştırılır.

Kaplanan kalplerin üzerine beyaz kartondan kesilen ay ve yıldız yapıştırılır.

Dilerseniz bayrağınızı cama asarak herkesin görmesini sağlayabilirsiniz.

Suda açılan bayrak deneyi

Malzemeler

Ay ve yıldız kalıbı

Kırmızı gıda boyası

Su kabı

Su

Deneyin yapılışı

Beyaz kartondan ay ve yıldız kalıbı alınıp kesilir.

Kesilen şekiller kenarlarından içe doğru kıvrılarak katlanır.

Bir kaba su doldurulur.

İçine kırmızı gıda boyası atılıp su boyanır.

Ay ve yıldız katlı tarafı üste gelecek şekilde içi su dolu olan kaba yavaşça bırakır.

Ay ve yıldız suyla temas ettiğinde yavaş yavaş açılmaya başlar. Suya konulan kâğıtlar suda hacim olarak büyüdüğü için ay ve yıldızın bulunduğu kağıt su aldıkça yavaş yavaş açılır.

İşte karşınızda şanlı bayrağımız.