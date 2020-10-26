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GeriHande Dinçel Çocuklar için 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri
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Haberler>Yazarlar>Hande Dinçel>Çocuklar için 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri

Yazarlar
26.10.2020 - 12:15 |  Son Güncelleme:

Çocuklar için 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri

Hande Dinçel
Hande Dinçel
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni
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Hande Dinçel
Hande Dinçel
hdincelflorya@gmail.com
Çocuklar için 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri
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Cumhuriyet Bayramı, her yıl milli bayramımız olarak coşkuyla kutlanılıyor. Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır.

Evlerinizde çocuklarınız ile beraber hazırlayabileceğiniz etkinliklerle bu bayramı coşku ile kutlayabilirsiniz. Kutlamanıza ortak olacak birbirinden anlamlı iki ayrı bayrak etkinliğini sizlere sunmak istedim.

Türk bayrağı yapımı

Malzemeler

Mukavva karton

Kırmızı fon kartonu

Beyaz fon kartonu

Makas

Yapıştırıcı

Yapılışı

Mukavva kırmızı karton ile kaplanır.

Kırmızı fon kartondan kalpler kesilir.

Çocuklar için 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri

Kesilen kalpler ikiye katlanır.

Kalpler mukavvaya yapıştırılır.

Çocuklar için 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri

Kaplanan kalplerin üzerine beyaz kartondan kesilen ay ve yıldız yapıştırılır.

Dilerseniz bayrağınızı cama asarak herkesin görmesini sağlayabilirsiniz.

Çocuklar için 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri

Suda açılan bayrak deneyi

Malzemeler

Ay ve yıldız kalıbı

Kırmızı gıda boyası

Su kabı

Su

Deneyin yapılışı

Beyaz kartondan ay ve yıldız kalıbı alınıp kesilir. 

Kesilen şekiller kenarlarından içe doğru kıvrılarak katlanır. 

Bir kaba su doldurulur.

Çocuklar için 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri

İçine kırmızı gıda boyası atılıp su boyanır.

Ay ve yıldız katlı tarafı üste gelecek şekilde içi su dolu olan kaba yavaşça bırakır.

Ay ve yıldız suyla temas ettiğinde yavaş yavaş açılmaya başlar. Suya konulan kâğıtlar suda hacim olarak büyüdüğü için ay ve yıldızın bulunduğu kağıt su aldıkça yavaş yavaş açılır.

Çocuklar için 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri

İşte karşınızda şanlı bayrağımız.

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Hande Dinçel
Hande Dinçel
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni
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