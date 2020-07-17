Çocuğunuzla birlikte keyifli bir deney yapmaya ne dersiniz?

Yanardağ patlaması nasıl oluşur?



Bir yanardağın patlayabilir olup olmaması içinde sıkışan gaz miktarı ve magmanın akış hızına bağlıdır. Magma yeryüzüne yaklaştıkça içinde bulunan gazlar havayla temas eder ve gaz kabarcıklar olduğundan 1000 kat fazla büyüyerek dışarı doğru püskürmeye başlar.

Yanardağların bulunan magmanın dışarı püskürtüldüğü açıklığa krater denir. Kraterden çıkan magma da lav adını alır ve oldukça sıcak olan lav çevresi için oldukça tehlikelidir. (Yaklaşık 700-1250 °C)



Evet şimdi kendi volkanımızı oluşturmaya başlayabiliriz. Peki bu deney için nelere ihtiyacın olacak?

Malzemeler:

• Karbonat

• Sirke

• Gıda boyası

Yapılışı:



Bir kaba karbonat koyalım.



Sirkenin bulunduğu bardağın içine dilediğimiz kadar gıda boyasını ekleyelim.



Volkanımızın aktif hale geçebilmesi için her şey hazır.



Hazır olduğunuzda sirkenin bulunduğu kaptan dikkatli bir şekilde karbonatın üzerine damlatın. Ve bumm!



Tebrikler aktif bir volkan oluşturdunuz.



Peki Neden?



Sirke ile karbonat arasında bir kimyasal reaksiyon gerçekleşiyor ve karbondioksit denilen bir gaz açığa çıkıyor. Karbondioksit gazlı içeceklerde de bulunan bir gaz türü ve gazlı bir içeceği salladığınızda karbondioksit heyecanlanır ve kabararak dışarı çıkmaya çalışır. Gazlı bir içeceği açtığınızda duyduğunuz ses sıkışan karbondioksit gazının dışarı çıkışıdır. Burada olduğu gibi karbondioksit gazı için küçük bir ortam oldu ve sıkışan gaz dışarı doğru püskürtüldü. Kimyasal reaksiyona uğrayan maddeler gaz çıkışına neden oldu ve sıkışan gaz bulduğu ilk açıklıkla dışarı çıktı.



Bugün kimyasal reaksiyonlarda gaz salınımı ve yanardağların nasıl aktif hale geldiğini birlikte gözlemlemiş olduk.



Öneri: Karton ve pamuk ile daha gerçekçi bir yanardağ projesi oluşturabilirsiniz. Biz henüz küçük olduğumuz için daha rahat bir gözlem yapabilmesi için sadece tepkimesini gözlemledik. Yani bu etkinlik Ömer için köpük oyunuydu 😆

Kazanım:



Çocuklarınız ile 2 yaş sonrası deneylere başlayabilirsiniz.



Çocuklar deney yaparak öğrenir. Bu şekilde bilimsel düşünme tekniklerini de öğrenmiş olur.



Gözlem yetenekleri gelişir. Çocuklar böylece analiz ve sentez yapmayı öğrenir.



Günlük yaşamda kullanılan araç gereç ve malzemeler ile bunların nitelikleri hakkında bilgi sahibi olur.



Çocukların soru sorma konusunda da gelişmelerini sağlar.



Dil gelişimi ve kavram becerisi açısından da bilim ve doğa etkinlikleri çocuklara katkı sağlar.



Çocuklar deney yaparak, göz ve el koordinasyonu bakımından gelişir.



0-6 yaş grubundaki çocukların doğa etkinlikleri ya da bilim atölyelerine katılmaları, motor becerilerinin gelişmesini sağlar.



Birçok konuda fikir üretmeyi öğrenen çocuklar, günlük hayatta karşılaştıkları sorunlara da farklı şekilde yaklaşmayı öğrenir.



Çocukların bilim ve doğa etkinlikleri ile gözlem, sınıflandırma, karşılaştırma ve sonuç çıkarma gibi becerileri de artar.



Not: Bu etkinlik 3 yaş sonrası için uygundur.