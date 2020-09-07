Bir küçük Bambam meselesi

Daha anne olmadan önce seçmiştim aslında ilk doğum günü konseptimizi: Taş Devri.

Kız olursa ÇAKIL, erkek olursa BAMBAM! Çünkü içerisinde turuncu rengini barındıyordu...

Ve o özel gün geldi çattı, ilk doğum günü... Miniğimin artık 1 yaşındaydı. Birlikte geçirilen koskocaaa 365 gün 6 saat! El hünerim mesleğimden dolayı hep iyiydi. İlk olarak masa süslemesi ve hediyelikler oldu. Okul öncesi öğretmenliğinin yanı sıra küçük çaplı organizayon işi ile de uğraştığım için masa süslemesi, pasta, kurabiye gibi detayları kendi ellerimle tek tek, müthiş bir mutluluk ile hazırladım.

Güzel bir anı kalması için canlı bir bitki seçerek temaya uydurup sukulent hediye ettik. Kurabiyelerimizi kemik şeklinde hazırlayıp üzerilerini süsledik.

Masaya dekor amaçlı kaktüs yapmak için tırtıklı kartonu kaktüs şeklinde iki adet kesip yapıştırdık, üzerine kürdanlar sapladık. Ayakta durması için strafor köpüğe aldık. Minik bir Taş Devri arabası da masamızda yerini aldı...

Sıra geldi kostüm hazırlanmasına...

Anneannemiz dikiş konusunda iyi olduğu için aldı eline makası başladı küçük bir Bambam yaratmaya...

Şort

Turuncu keten kumaş ile bir şort dikme ile başladık kostüme. Şort kısmı için giydiği bir penye şortu kalıp olarak kullanabilirsiniz. Siyah keten kumaşı uzun ve dar bir parça olarak kesip şorta çapraz gelecek şekilde diktik. Şortun paça kısımlarını küçük üçgenler oluşturacak şekilde ölçüsüz şekilde kestik. Üzerine siyah keçeden küçük siyah üçgenler yapıştırdık. Beyaz kumaştan minik bir kemik şekli yapıp, içerisini silikon ile doldurduktan sonra şorta monte ettik.

Son bir şey eksik kaldı… Tabi ki taş devrinde gördüğümüz bambamın sopası.

Bunun içinde siyah kumaştan bir sopa kesip içerisini silikon ile doldurup diktikten sonra kostümümüz hazır oldu.

Anne kostümü

Fotoğraflarda gördüğünüz üzere kendimi de es geçmedim ve metal taç üzerine beyaz kumaştan bir kemik yapıp içerisini silikon ile doldurup taca yapıştırdım. İnci görünümlü boncuklardan da kolye yaptım. Tabi ki turuncu kostümü de unutmadım.

Fotoğraflardaki detaylara baktığınızda kolaylıkla yapabileceğiniz bir kostüm. Sizler de evlerinizde artık kumaşlar ile bu tarz anı oluşturabilecek kostümler yapmaya ne dersiniz?