10 Kasım'da çocuklar Atatürk çelengi yapacak

Daha 1 Kasım'da başlarız bu şarkıya çocuklar ile. O minik kalplere Atatürk'ü anlatabildiğimiz belki en kısa ama en anlamlı şarkıdır...

10 Kasım günü gelir Atatürk büstüne bir çelenk koyar, ardından karanfillerimizi götürürüz hepimiz minik bedenler ile tek yürek olarak. Siren çalar saygı duruşuna geçer ardından İstiklal Marşımızı söyleriz, en yüksek sesimiz ile anarız Mustafa Kemal Atatürk'ü...

Bu sene birçoğumuz evlerimizde anacağız bu anlamlı günü. Minik kalpler ile evimizin bir köşesine Atatürk resmi ile Türk Bayrağı asarak Atatürk köşesi oluşturabiliriz. Hatta bu köşeye bir Atatürk çelengi yaparak günü daha anlamlı hale getirebiliriz.

Malzemeler

Siyah ve beyaz grapon kağıdı

Mukavva

Atatürk resmi

Yapıştırıcı

Yapılışı

Grapon kağıtları 2 parmak kalınlığında şeritler halinde kesilir ve yuvarlanır.

Atatürk resmi mukavvaya yapıştırılır.

Mukavva üzerinde boş kalan kısımlara yuvarlanan grapon kağıtları yapıştırılır.

Mukavvadan uzun dikdörtgen kesilir ve üçgen olacak şekilde yapıştırılır.

Süslenen mukavva arka kısmından üçgen şeklinde yapıştırılarak ayak görevi görür.

Kazanımlar

Atatürk’ün hayatıyla ilgili olguları öğrenir.

Atatürk’ün kişisel özelliklerini öğrenir.

Atatürk’ün getirdiği yenilikleri öğrenir.

Atatürk’ün getirdiği yeniliklerin önemini far keder.

Not: Bu etkinlik 3 yaş sonrası için uygundur.