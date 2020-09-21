Sonbahar ağacı

Ben de kendi sonbahar ağacımızı yapmayı teklif ettim. Uzun süredir boyama çalışması yapmamıştık. Hazırlaması çok pratik olan bu etkinlikle hem duyusal hem de sınırlı alan boyama çalışması yapmış olduk.



Boyama yaparken sınırlı alan çalışmasını pek desteklemiyorum ben aslında, özellikle boyama kitaplarının çocukların yaratıcılığı için olumsuz olduğunu düşünüyorum. Ama böyle beraber hazırlanmış ve geri dönüşüm malzemeleri kullanarak yapılanların çocuklar için okul öncesi dönemde okuma yazmaya hazırlık olarak faydalı olduğuna inanıyorum.



Belirli bir alanda sınırlı kalmak hem el göz koordinasyonu için hem de çocukların odaklanıp, kendilerini kontrol edebilmeleri için arada sunulması gereken çalışmalardan. Tabii özgürce boyama yapmaya her zaman devam ediyoruz. Çocuklarımızın gelişimi için boyama yapmak bizim düşündüğümüzden çok daha önemlidir. Bu yüzden kalem, kağıt ve boyaları dilediği gibi kullanacağı bir alan yaratıyoruz ve ortaya çıkan harika sanat eserlerini evimizin bir duvarında sergileyerek çocuklarımızın özgüvenlerini destekliyoruz. Bu konuda hemfikirsek gelelim sonbahar ağacımızın yapılışına…



Materyaller: Ağacın gövdesi için craft kağıdı kullandım. Herhangi bir kahverengi elişi kağıdı da olabilir. Yapraklar için havlu peçete ruloları ve sonbahar renklerinde boyalar. Yapıştırmak için sıcak silikon.





Sunum: Craft kağıdının içine bir kalem koyarak sarıyoruz, sonra bunu elimizle dolayıp gövde şekli vererek yapıştırıyoruz. Peçete rulolarını ince ince keserek yaprak görüntüsü veriyoruz ve dalların arasına yapıştırıyoruz. İşte sonbahar ağacımız hazır, şimdi dilediğiniz boya ile içlerini renklendirebilirsiniz.

Ben oyunu duyusal olarak biraz daha desteklemek istedim ve ağaçta yaşayan hayvan figürleri kullandım. Soru cevap şeklinde hikaye oluşturduk oğlumla. “Bu ağaçta hangi hayvanlar yaşıyor olabilir? , Neyle beslenirler? Fırtına çıkmış, nerede saklanabilirler?” gibi. Böylece hem yeni bilgiler öğrenmiş hem de dil gelişimi de desteklenmiş oldu.



Kazanımlar:

El göz koordinasyonu gelişimi.

Dikkat ve konsantrasyon gelişimi.

İnce motor becerileri gelişimi.

Sanatsal etkinlik.

Duyusal gelişim.

Dil gelişimi.



Yaş: Çocuğumuz fırça tutma becerisi kazanmışsa bu oyunu sunabilirsiniz.