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Haberler>Yazarlar>H. Canan Yelken>Şekil eşleştirme oyunu
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Fotoğraflar Montessori Eğitmeni Canan Yelken'e aittir.
30.07.2020 - 10:44, Son Güncelleme:

Şekil eşleştirme oyunu

H. Canan Yelken
H. Canan Yelken
Montessori Eğitmeni
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H. Canan Yelken
H. Canan Yelken
cananakcan0134@gmail.com
Şekil eşleştirme oyunu
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Çocukların en sevdiği aktivitelerden biridir yapıştırmak. Stickerları ellerine geçirince duvarlarınızda boydan boya çıkartmalar görebilirsiniz! Bizim evde oğlum kendi odasının kapısına istediği çıkartmaları yatıştırmakta özgür. Siz de çocuğunuza bir alan tanıyarak onu engellemeden çözüm bulabilirsiniz. Bugünkü etkinliğimiz tam da bu heveslerini bilgiye dönüştürmek için birebir…

Hem sevdikleri bir aktiviteyi yapacaklar hem parmak kasları çalışarak ince motor becerileri desteklenecek, hem de şekilleri öğrenmeye başlayacaklar.

Tabi bu öğrenme işi hemen olmuyor. Çocuğumuza neyi vermek istiyorsak; sayılar, renkler, şekiller fark etmez. Önce eşleştirme yaparak başlamamız gerekir. Çocuğumuz önce dikkatlice bakarak nesneyi inceler, dokunarak analiz eder ve algılar, kafasında netleşince diğer nesneleri eleyerek doğru yere koyarak eşleştirir. Yani aslında bu hiç de  basit değildir.

Şekil eşleştirme oyunu
Kısa bir sürede birçok zihinsel işlem gerçekleştirmiş olur. Böylece gelecekteki neden sonuç ilişkisi, problem çözme ve tahlil yeteneğinin temellerini atmış olur.

Çocuğumuzun bilişsel gelişimini desteklemek için oldukça etkili ve keyifli bir oyun olmakla beraber, sizin için de hazırlaması oldukça pratik ve neredeyse sıfır maliyetle! Gelelim hazırlanışına…

Materyaller: Kağıt havlu rulosu, kendinden yapışkanlı renkli eva kağıtları.

Sunum: Evalardan istediğimiz şekilleri kesiyoruz, (üçgen, kare ,yuvarlak elips vb.) daha sonra rulomuzum üstüne siyah bir tahta kalemiyle ayni ölçülerde şekilleri çiziyoruz. Önce biz bir tane sekil eşleştiriyoruz, nasıl yapılacağını gösterdikten sonra çocuğumuzdan diğer şekilleri eşleştirmesini istiyoruz.

Dilerseniz rulodaki şekillerin içlerini de aynı renge boyayarak hem renk hem şekil eşleştirme olarak sunabilirsiniz. Bu hâli daha kolay gelecektir. Küçük yaştaki ve ilk defa deneyecek çocuklarımız yapışkan bantları açmakta zorlanabilir. Başarısızlık duygusu yaşamamaları için, ilk başlarda kenarından biraz açarak destek olabilirsiniz. Bir kaç denemeden sonra kendi başlarına yapabileceklerdir zaten.

Şekil eşleştirme oyunu
Kazanımlar: İnce motor becerileri gelişimi

Bilişsel gelişim

Eşleştirme becerisi

Matematiksel beceriler (Geometrik şekil algısı)

Dikkat ve konsantrasyon gelişimi

Problem çözme becerisi

Yaş: 2+

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H. Canan Yelken
H. Canan Yelken
Montessori Eğitmeni
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