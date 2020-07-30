Şekil eşleştirme oyunu

Hem sevdikleri bir aktiviteyi yapacaklar hem parmak kasları çalışarak ince motor becerileri desteklenecek, hem de şekilleri öğrenmeye başlayacaklar.



Tabi bu öğrenme işi hemen olmuyor. Çocuğumuza neyi vermek istiyorsak; sayılar, renkler, şekiller fark etmez. Önce eşleştirme yaparak başlamamız gerekir. Çocuğumuz önce dikkatlice bakarak nesneyi inceler, dokunarak analiz eder ve algılar, kafasında netleşince diğer nesneleri eleyerek doğru yere koyarak eşleştirir. Yani aslında bu hiç de basit değildir.



Kısa bir sürede birçok zihinsel işlem gerçekleştirmiş olur. Böylece gelecekteki neden sonuç ilişkisi, problem çözme ve tahlil yeteneğinin temellerini atmış olur.



Çocuğumuzun bilişsel gelişimini desteklemek için oldukça etkili ve keyifli bir oyun olmakla beraber, sizin için de hazırlaması oldukça pratik ve neredeyse sıfır maliyetle! Gelelim hazırlanışına…



Materyaller: Kağıt havlu rulosu, kendinden yapışkanlı renkli eva kağıtları.



Sunum: Evalardan istediğimiz şekilleri kesiyoruz, (üçgen, kare ,yuvarlak elips vb.) daha sonra rulomuzum üstüne siyah bir tahta kalemiyle ayni ölçülerde şekilleri çiziyoruz. Önce biz bir tane sekil eşleştiriyoruz, nasıl yapılacağını gösterdikten sonra çocuğumuzdan diğer şekilleri eşleştirmesini istiyoruz.



Dilerseniz rulodaki şekillerin içlerini de aynı renge boyayarak hem renk hem şekil eşleştirme olarak sunabilirsiniz. Bu hâli daha kolay gelecektir. Küçük yaştaki ve ilk defa deneyecek çocuklarımız yapışkan bantları açmakta zorlanabilir. Başarısızlık duygusu yaşamamaları için, ilk başlarda kenarından biraz açarak destek olabilirsiniz. Bir kaç denemeden sonra kendi başlarına yapabileceklerdir zaten.



Kazanımlar: İnce motor becerileri gelişimi



Bilişsel gelişim



Eşleştirme becerisi



Matematiksel beceriler (Geometrik şekil algısı)



Dikkat ve konsantrasyon gelişimi



Problem çözme becerisi



Yaş: 2+

