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Haberler>Yazarlar>H. Canan Yelken>Sağ beyin, sol beyin egzersizi
Yazarlar
17.09.2020 - 12:12 |  Son Güncelleme:

Sağ beyin, sol beyin egzersizi

H. Canan Yelken
H. Canan Yelken
Montessori Eğitmeni
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H. Canan Yelken
H. Canan Yelken
cananakcan0134@gmail.com
Sağ beyin, sol beyin egzersizi
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Beynimizin gerçek potansiyelinin çok az bir bölümünü kullandığımızı biliyor muydunuz? İnsan beyni 18 yaşına kadar ana gelişim sürecini tamamlar. Gerçi her daim geliştirmek için potansiyel vardır ama bizim için artık biraz geç olsa da çocuklarımız için yapabileceğimiz çok şey var demektir.

İnsan beyni sağ beyin ve sol beyin olarak ikiye ayrılır. Peki nedir bu sağ ve sol beyin?

Sol beyin mantıksal, sağ beyin ise duygusaldır.

Sol beyin matematiksel konulara önem verirken, sağ beyin ise sanata önem verir.

Çocuklarımızda sağ beyni geliştirmek için resim çizebilir, çeşitli müzik aletleri çalabilir, kitap okuyabilir, şarkı söyleyebilir, zeka oyunları oynayabilir ve hayal gücümüzle düşüncelerimizle geliştirebilirsiniz.

Sol beyni geliştirmek içinse matematik problemleri ve bulmacalar çözebilir, farklı diller öğrenebilir ve satranç oynayarak beynin sol tarafını geliştirebilirsiniz.

Bu oyunumuzdaki gibi sağ beyin ve sol beyni aynı anda çalıştıracak egzersizler yapabilirsiniz. Hem de 2 dakikada hazırlayarak.

Sağ beyin, sol beyin egzersizi

Materyaller: Sadece şişe kapakları ve aynı renkte kalemler…

Sunum: Büyük boy resim kağıdına görsellerde gördüğünüz gibi şekiller çiziyoruz. Ben oğlumun dikkatini çekebilmek için farklı renklerde kapaklar kullanmayı tercih ettim. İlk önce yuvarlak hatlı ve daha düz çizgilerle başlamak daha doğru olacaktır. Aynı anda iki elle çizgi takibi yapmak gerçekten göründüğünden daha zordur. Kapakları başlangıç noktasından bitişe götürüp tekrar geri dönerek tekrarlayarak, çocuğunuzu fazla zorlamadan belli dönemlerde tekrar sunabiliriz.

Sağ beyin, sol beyin egzersizi

Kazanımlar

Dikkat ve konsantrasyon gelişimi

Odaklanma

Çizgi takibi

İnce motor becerileri gelişimi

Bilişsel gelişim

Sağ beyin, sol beyin egzersizi

Yaş: +4

Sağlıkla kalın, oyunla kalın.

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H. Canan Yelken
H. Canan Yelken
Montessori Eğitmeni
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