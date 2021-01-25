Pipet ile yapılan eğlenceli etkinlik: Riddle Cube

Çocuğunuzun yaratıcı düşünme ve akıl yürütme becerisini gerçek deneyimler aracılığıyla kazanmasını sağlayacak bir materyaldir. Aynı zamanda yapması oldukça eğlenceli olan bu oyunda odaklanma ve dikkat becerisi, el göz koordinasyonu ve ince motor becerileri gelişimi de desteklenecektir. Oyunu ilk önce siz birkaç şablonla hazırlayıp çocuğunuzdan aynısını yapmasını isteyebilir, sonrasında çocuğunuzun dilediği gibi şekiller yapmasını isteyerek hayal gücünü de destekleyebilirsiniz. Emin olun çok yaratıcı şekiller ortaya çıkaracaktır. Sonra çocuğumuzun bulduğu yeni şekilleri de şablona çizebilirsiniz. Hatta daha büyük yaştaki çocuklarımızla 2 tane hazırlayıp zamanla yarışarak daha da eğlenceli hale getirebilirsiniz. Gelelim oyunumuzun yapımına…



Materyaller: 12 adet aynı boyda pipet, yün ip.



Sunum: ilk önce 6 adet pipeti ipe geçiriyoruz. Altıgen şekli veriyoruz, 2'şer tane pipeti de iplere geçirip fotoğrafta gördüğünüz şekilde bağlıyoruz. İpe 1 pipet geçirip onların ortasına bağlıyoruz, en son kalan pipeti de küpün boş kalan kısmına bağlıyoruz.

Evet yazarken biraz karışık gibi duruyor ama yapım fotoğraflarını takip ederek ilerlediğinizde ne kadar basit olduğunu göreceksiniz. (İpleri bağlarken ne çok sıkı ne de gevşek olmalı.)

İşte küpümüz hazır! Yukarıda bahsettiğim şekilde şablonlar hazırlayarak oynayabilirsiniz.





Kazanımlar

İnce motor becerileri gelişimi.

Dikkat ve konsantrasyon gelişimi.

El göz koordinasyonu gelişimi.

Yaratıcı ve mantıksal düşünme becerisi.





Yaş: çocuğumuzun gelişimine gore şablonsuz ya da basit şekillerle 3+ yaştan sonra sunulabilir.



Sağlıkla kalın, oyunla kalın!