Okul öncesi dönemde isim farkındalığı etkinlikleri

Ve evet çoğunlukla bu soruya cevap vermezler. Oğlum 3 yaşındayken neden cevap vermediğini sorduğumda bana çok mantıklı bir cevap vermişti: “Anne ismimi zaten biliyorlar neden bana soruyorlar?” Oğluma hak verdim ve söylemek istemiyorsa onun yerine hiç cevap vermedim. Ama kendi adını öğrenmesi, sadece telaffuz değil, yazılışını da tanıması için birçok etkinlik hazırladım.

Onlardan bazılarını sizinle paylaşmak istiyorum.

Okul öncesi dönemde kendi ismini yazma ve tanıma çocuklar için önemli ve özel bir etkinliktir. Hem okuma yazmaya hazırlık hem de kişisel gelişimleri açısından önemli bir beceridir.

Evde hazırlayacağımız basit etkinlikler onlara bu beceriyi kazanmada yardımcı olacaktır.

Daha önceki yazılarımda bahsetmiştim. Çocuklar için en etkili öğrenme yollarından biri eşleştirme yapmaktır.

1. ETKİNLİK





Oğlumla yaptığımız ilk isim farkındalığı çalışması da eşleştirme olmuştu. Bu oyunu hazırladığımda iki yaşındaydı. Kesinlikle harf vermedim, sadece bakarak eşleştirme yaptı.

Bu etkinlik için gerekenler, renkli havuz topları ve karton bardaklar...

Topların ve bardakların üzerine çocuğumuzun isminin harflerini yazıyoruz ve bardakları duvara yapıştırıyoruz. Önce biz topları üzerindeki harflere bakarak uygun bardakların içine koyarak eşleştiriyoruz daha sonra çocuğumuza sunuyoruz. Özellikle bu tarz duvarda oynanan oyunlar çocukların çok ilgisini çekiyor.

2. ETKİNLİK





Gelelim ikinci isim farkındalığı oyunumuza… Yine eşleştirme ama bu sefer puzzle şeklinde.

İki ayrı dikdörtgen karton parçasının üzerine çocuğumuzun isminin her harfini farklı renklerle aynı şekilde yazıyoruz. Hazırladığımız kartonlardan birinin üzerindeki harfleri maket bıçağı ile tek tek kesip harfleri çıkarıyoruz. Kesilmiş olan kartonu diğerinin üzerine köşelerinden yapıştırıyoruz. Ve isim puzzle'ımız hazır. Bu etkinlikte çocuklarımız hem harfleri eşleştirecek hem de ince motor çalışması yapmış olacak.

3. ETKİNLİK





Sıra geldi 3. isim çalışmasına, bu etkinlik tam da araba sever miniklere göre… Ben zemin olarak ahşap bir tepsi kullandım.

Tepsinin iki kenarına kağıt bant yapıştırıp oğlumun ismini yazdım, harflerin aralarına çizgiler çekerek ayırdım. Minik arabaların üzerine de harfleri yazdım. Önce arabaları harflere uygun yerlere park ettik, daha sonra da tepsiyi ileri geri oynatarak hızlı ve gürültülü bir şekilde arabaları oynattık. Bu oğlum için çok eğlenceli oldu. Tabi tüm arabalar birbirine karıştı ve tekrar arabaları harflerine göre doğru yerlerine yerleştirdi. Tekrar tekrar oynadık, oldukça eğlenceli ve etkili olduğunu söyleyebilirim.

4. ETKİNLİK





Sonuncu etkinliğimiz ise yine duvarda oynanan bir oyun ama eşleştirme değil. Büyükçe bir kâğıda isimler yazdım ve duvara yapıştırdım. Bir kalemle kendi ismini bularak daire içine almasını istedim. Oğlum daha önceki oyunlardan kendi ismini öğrendiği için bulması kolay oldu. Ama bu sefer ismini hem büyük harflerle hem de küçük harflerle görüp tanımış oldu.

Kâğıda yazdığım isimleri ailemizin ve oğlumun sevdiği arkadaşlarından seçtim. Oyunun sonunda hepsini tek tek sordu ve içlerinden kendi ismini ayırt etmek onu daha da mutlu etti.

Bu etkinlikte hem isim farkındalığı hem ince motor hem de dikkat çalışması yapmış olduk.

Siz de çocuğunuzun merakına göre bunlara benzer oyunlar türetebilirsiniz. Bu etkinlerden sonra kendi ismini yazma çalışmalarına geçebilirsiniz. Tabii çocuğunuz buna hevesliyse…

İsim farkındalığı çalışmalarında amaç çocuğa okuma yazma öğretmek değildir. Sadece kendi ismini tanımasını sağlamaktır. Her zaman dediğimiz gibi her çocuğun gelişimi farklıdır. Bizler sadece oyunlarla, eğlenerek öğrenmelerine fırsat sağlayıp onlara eşlik edelim yeter.

Sağlıkla kalın, oyunla kalın!