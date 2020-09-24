Kurabiye canavarı ile saymayı öğreniyorum

Çocuklar önce sayıları ezberler, bu sayıları bildikleri anlamına gelmez. İzlemeniz gereken yol yine her zaman olduğu gibi ilk önce eşleştirme çalışmaları yapmaktır. Daha sonra tane hesabı yaparak pekiştirmesini sağlayabiliriz. Bu çalışmaları yaparken ilk önce 1’den 3’e kadar öğretmek tam anlamıyla öğrendiğinden emin olduktan sonra her gün yeni bir sayıya geçmektir.

Tabii tüm bunları yaparken çocuğumuzu sıkmadan ve ilgi alanları doğrultusunda çalışmalar hazırlamalıyız.

Eğer çocuğumuz 1’den 10’a kadar saymayı öğrendiyse tane hesabı ve miktar algısı için bu eğlenceli etkinliği ona sunabiliriz. Çocuklar bu tarz besleme oyunlarını oldukça sever ve evet bu oyundan sonra mutfağa girip beraber kurabiye yapabilirsiniz.

Materyaller: Kurabiye canavarını yapmak için istediğiniz büyüklükte bir kutu, kaplamak için fon kağıdı (ben mavi kullandım), kurabiye kavanozu için aynı büyüklükte 2 karton parçası. Kurabiyelerin üstü için kahverengi yapışkanlı eva, dilerseniz kavanozu benim gibi boyayabilir ya da kaplayabilirsiniz. Maket bıçağı ve yapıştırıcı.

Sunum: Ben önce kurabiye kavanozunu hazırladım. Bunun için kartona kavanoz şeklini çizdim. Aynısından 2 tane hazırladım. Birinin içine 10 tane yuvarlak çizip, kestim ve üzerlerine kahverengi evalardan 1’den 10’a kadar minik taneler yapıştırdım. Kestiğim kavanoz kartonunu diğerinin üzerine yapıştırarak sabitledim. Altlarına da sayıları yazdım. Kurabiye canavarının resmini mavi fon kartonuna çizdim. Uygun ölçüde bir kutunun üzerine yapıştırdım. Ağız kısmını maket bıçağıyla kesip çıkardım. Kartonun yan tarafına da bir delik açtım ki kurabiyeleri oradan geri çıkarabilelim. Ben oyunu duvara sabitleyerek oynamayı tercih ettim. Siz dilediğiniz gibi sunabilirsiniz.

Gelelim nasıl oynayacağımıza… Bir zar hazırlayabilir ve gelen sayıya göre sevimli canavara kurabiyeyi yedirebilirsiniz. Diğer bir seçenek 1’den 10’a kadar sayıları yazıp katlayarak bir kaseye koyabilir, onun içinden çektiğiniz rakama göre oynayabilirsiniz. Ya da bizim gibi "Kurabiye canavarı 5 numaralı kurabiyeyi yemek istiyor, ona verebilir misin” diyerek siz yönlendirebilirsiniz.

Kazanımlar

Sayı kavramı

Tane hesabı.

Miktar algısı.

İnce motor becerileri gelişimi.

Bilişsel gelişim

Dil gelişimi.

Sağlıkla kalın, oyunla kalın!