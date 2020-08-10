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Haberler>Yazarlar>H. Canan Yelken>Kim doğum gününde korsan olmak ister?
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Fotoğraflar Montessori Eğitmeni Canan Yelken'e aittir.
10.08.2020 - 13:04, Son Güncelleme:

Kim doğum gününde korsan olmak ister?

H. Canan Yelken
H. Canan Yelken
Montessori Eğitmeni
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H. Canan Yelken
H. Canan Yelken
cananakcan0134@gmail.com
Kim doğum gününde korsan olmak ister?
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Geçen hafta oğlumun doğum günüydü. Ve çok öncesinden konsepti belirlemişti. Tabii ki ‘korsan’ olacaktı. Geçen sene 23 Nisan’da korsan kostümü hazırlamıştım, nasıl olsa onu giyer diye düşündüğüm için gayet rahattım. Ve son dakika sürprizi! Çocuklar ne kadar da çabuk büyüyor.

Dikiş konusunda yetenekli olmadığım için hemen anneannemizden destek aldık. Siyah saten kumaştan pantolon, yelek ve korsan şapkası dikti. Bir şey eksikti ama neydi? Korsan kancası! Pandemi döneminde ve bu kadar kısa sürede aradık taradık, bulamadık. Onu da kendimiz yaptık.

Kim doğum gününde korsan olmak ister

Ve ben minik korsanımı yalnız bırakmak istemediğim için hemen kendime de keçeden korsan şapkası yaptım. Sonuçta korsan konsepti sadece erkek çocuklarına özel değil! Biraz da kıyafetlerde renk uyumu olunca ortaya çok içimize sinen kostümler çıktı.

Kim doğum gününde korsan olmak ister

Benim gibi dikişten anlamıyorsanız korsan yeleğini de keçeden kendiniz hazırlayabilirsiniz. Hatta bir de omzuna papağan kondurursunuz. Fikir olması için hem dikişli kostümü, hem de keçeden yapıştırarak yaptığımız kostümün fotoğraflarını paylaşıyorum sizinle.

Çocuklar kıyafetlerden çok aksesuarları önemsiyor. Korsan şapkasını hazırlamak da inanın çok basit. Elimden geldiğince ayrıntılı bir şekilde yapımlarını anlatmaya çalışacağım.

Korsan şapkası

Siyah keçeden çocuğumuzun kafasının ölçüsüne göre 2 parça kesiyoruz. Bu parçaları isterseniz sıcak silikonla yapıştırabilirsiniz ya da bizim gibi kalın beyaz bir iple kenarlarından dikebilirsiniz. Şapkanın orta kısmına da beyaz keçeden çizdiğimiz kuru kafa resmini yapıştırıyoruz. Alnımıza kırmızı bir kurdele bağlıyoruz. Ve korsan şapkamız hazır.

Kim doğum gününde korsan olmak ister

Kanca

Bir su şişesinin üst kısmını kesiyoruz (çocuğumuzun elinin sığacağı kadar). Siyah plastik bir elbise askısını kırarak şişenin içine geçirip yapıştırarak sabitliyoruz. İçine kumaş doldurarak çocuğumuzun elinin zarar görmeden, rahat gireceği şekilde boşluk bırakıyoruz. Yine şişenin üst kısmını da siyah kumaşla kaplıyoruz. İşte kancamız da bu kadar basit.

Kim doğum gününde korsan olmak ister

Keçeden korsan yeleği

Çocuğumuzun evdeki yeleklerinden birini ölçü kalıbı olarak kullanıyoruz. Arkası ve iki ön kısmı kırmızı keçeden kesip sıcak silikon tabancasıyla yapıştırarak birleştiriyoruz. Ben komple çevresine siyah keçeden şerit halinde parçalar keserek yapıştırdım. Böylece daha güzel bir görüntü oldu. Yine siyah keçeden kuru kafa çizdim ve yelek ön kısımlarına yapıştırdım.

Bu korsanın omzuna bir papağan yakışır diyerek, yine keçelerden rengarenk parçalar kesip yapıştırarak papağanı hazırladım. İçine biraz elyaf koydum ki omzunda dik durabilsin. Papağanın ayaklarından yeleğin omuz kısmına yapıştırdım. Ve korsan yeleğimiz de hazır.

Bunu 23 Nisan için yapmıştım. Şapka yerine siyah bandana taktık. Böyle olunca göz bandı da istedi oğlum. Onu da bildiğimiz siyah uyku bandının bir tarafını keserek yaptım. Yine üstüne kuru kafa resmi çizip yapıştırarak süsledim.

Evet kabul ediyorum anlatırken biraz karışık gibi ama yapımları gerçekten çok basit.

Umarım sizlere de fikir olur. Evinizdeki malzemeler, el beceriniz ve hayal gücünüzle dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz.

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H. Canan Yelken
H. Canan Yelken
Montessori Eğitmeni
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