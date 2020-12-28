Kendin yap: El yapımı kar küresi

Baktım kimse de hediye etmiyor, 3 sene önce oğlumla beraber kendim yapmaya karar verdim ve her yeni yılda kendimize özel bir kar küresi yapıyoruz artık.



Üstelik yapımı da çok basit! Sadece eczaneden gliserin almanız gerekecek, onun dışında evdeki malzemeleri kullanarak çocuklarımızın da çok seveceği bir kar küresi yapabiliriz.





Gerekli malzemeler: Boş bir kavanoz, su, gliserin, sim, içine koymak için dilediğiniz minyatür oyuncak (ağaç, ev, kardan adam, penguen, araba, bebek vb). Ben evde olan noel baba figürü ve oğlumun oyun setlerinin birinin içinden çıkan çam ağacını kullandım. Kavanoz kapağına zemin olarak yuvarlak strafor köpük keserek yapıştırdım ki hem oyuncaklar daha net görünsün hem de daha sağlam olsun. Eğer evde köpük yoksa zemin olarak yine oyuncak setlerinden çıkan yapay çim gibi şeyler de kullanabilirsiniz. Daha önce denemiştim çok güzel görünüyor o da. Ve bütün malzemeleri yapıştırmak için sıcak silikon gerekiyor.





Hazırlanışı: Kavanoz kapağının içine köpük zemini yapıştırıyoruz, sonra dilediğimiz minyatür figürleri de sıcak silikonla yapıştırıp kurumasını bekliyoruz. Bu arada kavanozumun içine üstünde çok az boşluk kalacak şekilde su dolduruyoruz. Suyun içine kavanozun büyüklüğüne göre 10-15 damla kadar gliserin damlatıyoruz. Gliserin simlerin hemen dibe batmadan suyun içinde ahenkle dönmesini sağlıyor. Ve en son simlerimizi de suyun içine atıyoruz. Bu arada kurumuş olan kapağın kenarlarına ve kavanozun kenarlarına sıcak silikon sürüp kapağını sıkıca kapatıyoruz. Ve kurumasını bekliyoruz. İsterseniz en son kenarlara yine sıcak silikon çekebilirsiniz böylece su sızdırma ihtimali kalmaz. Ben öyle yaptım ve silikon görüntüsünü kapatmak için de evde olan kırmızı bir tül ile kapağın etrafını doladım. İşte kar küremiz hazır.



Ortaya çıkan görüntü bizi çok mutlu etti, umarım sizlerin evlerinde de gülümseme sebebi olur.



Not: Bu etkinlikte sıcak silikon kullanıldığı için sadece yetişkinler tarafından yapılabilir ama sim dökme, karıştırma, oyuncak seçimi gibi şeylere çocuğumuzu dahil edebiliriz.





Sağlıkla kalın, oyunla kalın.