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Haberler>Yazarlar>H. Canan Yelken>Kendin yap - Dekoratif şömine

Yazarlar
06.01.2021 - 11:38 |  Son Güncelleme:

Kendin yap - Dekoratif şömine

H. Canan Yelken
H. Canan Yelken
Montessori Eğitmeni
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H. Canan Yelken
H. Canan Yelken
cananakcan0134@gmail.com
Kendin yap - Dekoratif şömine
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Evde olduğumuz bu soğuk kış günlerinde şömine karşısında oturup kahvenizi yudumlayıp, kitabınızı okuduğunuzu hayal edin. Ne iyi gelirdi değil mi? Eğer siz de benim gibi gerçeğine sahip değilseniz en azından dekoratif bir şömine yaparak evinizin atmosferini güzelleştirebilirsiniz.

Bunun için ihtiyacınız olan;

Malzemeler: Büyük karton kutular, koli bandı, kaplamak için eli şi kağıdı (Ben büyük boy resim defterinin yapraklarını kullandım ama A4 sayfaları da işinizi görür), stick yapıştırıcı, bulaşık süngeri (baskı yapmak için), parmak boya. İçini aydınlatmak isterseniz  led.

Yapılışı

Elimde olan boş kutuları fotoğraflarda gördüğünüz gibi koli bandı kullanarak  birleştirdim.

Beyaz kağıtlara stick yapıştırıcı sürerek her yerini kapladım. Ben taş görüntüsü vermek için kırmızı parmak boya kullandım ve bunu sünger baskısı yaparak uyguladım.

Kendin yap - Dekoratif şömine

Dilerseniz istediğiniz renk elişi kağıtlarını küçük küçük keserek de aynı görüntüyü verebilirsiniz.

Rengini ve şöminenin şeklini tamamen zevkinize ve elinizdeki malzemelere göre dizayn edebilirsiniz.

Boyalarımız kuruduysa işte şöminemiz hazır! 

Kendin yap - Dekoratif şömine

Şimdi üstüne dilediğiniz gibi mumlar, aile fotoğraflarınızın olduğu bir çerçeve gibi şeylerle süsleyebilirsiniz. Ben içine gerçek odunlar ve aralarına led ışık koyarak aydınlattım.

Evet, belki gerçek şömine gibi ısıtmıyor evi ama görüntüsü içimizi ısıtmaya yetti. Hayal kurmak güzel ama o hayalleri gerçekleştirmek için emek harcamak daha güzel!

Kendin yap - Dekoratif şömine

Müsaadenizle şimdi ben el emeği şöminenim karşısında yorgunluk kahvemi içmeye gidiyorum.

Sağlıkla sevgiyle kalın!

Ev yapımı pratik 4 anahtarlık modeli
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H. Canan Yelken
H. Canan Yelken
Montessori Eğitmeni
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