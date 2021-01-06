Kendin yap - Dekoratif şömine

Bunun için ihtiyacınız olan;



Malzemeler: Büyük karton kutular, koli bandı, kaplamak için eli şi kağıdı (Ben büyük boy resim defterinin yapraklarını kullandım ama A4 sayfaları da işinizi görür), stick yapıştırıcı, bulaşık süngeri (baskı yapmak için), parmak boya. İçini aydınlatmak isterseniz led.



Yapılışı

Elimde olan boş kutuları fotoğraflarda gördüğünüz gibi koli bandı kullanarak birleştirdim.

Beyaz kağıtlara stick yapıştırıcı sürerek her yerini kapladım. Ben taş görüntüsü vermek için kırmızı parmak boya kullandım ve bunu sünger baskısı yaparak uyguladım.

Dilerseniz istediğiniz renk elişi kağıtlarını küçük küçük keserek de aynı görüntüyü verebilirsiniz.

Rengini ve şöminenin şeklini tamamen zevkinize ve elinizdeki malzemelere göre dizayn edebilirsiniz.

Boyalarımız kuruduysa işte şöminemiz hazır!

Şimdi üstüne dilediğiniz gibi mumlar, aile fotoğraflarınızın olduğu bir çerçeve gibi şeylerle süsleyebilirsiniz. Ben içine gerçek odunlar ve aralarına led ışık koyarak aydınlattım.



Evet, belki gerçek şömine gibi ısıtmıyor evi ama görüntüsü içimizi ısıtmaya yetti. Hayal kurmak güzel ama o hayalleri gerçekleştirmek için emek harcamak daha güzel!

Müsaadenizle şimdi ben el emeği şöminenim karşısında yorgunluk kahvemi içmeye gidiyorum.



Sağlıkla sevgiyle kalın!