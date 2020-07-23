Kartondan kocaman oyun evi yapalım mı?

Çocuklar sadece etrafında gözlemlediği olayları taklit eder. Bazen oyuncak bebeklerini, arabalarını konuşturur bazen de bir oyun arkadaşıyla beraber gördükleri yetişkin modellerini onlar gibi davranarak canlandırır, bazen de sadece hayal güçlerinde olmasını diledikleri şeyleri oyuna dökerek, duygusal anlamda kendilerini mutlu edecek oyunlar oynarlar. En çok anne - baba-çocuk ya da komşu rolüne bürünmeyi severler. İşte o anlarda çocuğunuzu uzaktan izleyerek kendinizi görebilirsiniz.





Evcilik oyunu deyip geçmeyelim! Bu tarz oyunlar çocuklarımızın sosyal ve zihinsel gelişimi için çok önemli. Çocuğumuz evcilik oyunu oynarken kendisini başkasının yerine koyma ve bu duyguları aksettirme (empati ve gözlem) becerisi kazanır. Dahası kelime dağarcığı gelişeceği için akıcı dil gelişimine de katkı sağlayacaktır.



Ebeveyn olarak bize düşen bu konuda çocuklarımıza fırsatlar sağlamak, onlarla beraber oyuna katılmaktır. Ve unutmayın sadece bedenen değil, ruhen de mümkün olduğunca kendimizi oyuna kaptırmaktır. Çünkü çocuklarımız oyun oynarken rol yapmaz, o an hangi karakteri canlandırıyorsa onu gerçekten yaşar!



Çocuklarımızın hayal gücünü desteklemek ve evcilik oyununu en güzel şekilde canlandırmak için kartondan kocaman bir ev yapalım mı?



Düşünsenize evin içinde bir ev! Hem de sadece onlara ait. İçine yastıklar koyup beraber kitap okuyabileceğiniz, en sevdiği oyuncaklarını yanına alıp oynayacağı, hatta sizin komşu ziyaretine gidip çay ve kurabiye ikram edeceği sıcacık bir oyun alanı. Kulağa ne kadar muhteşem geliyor değil mi!





Ve inanın yapması da hiç öyle düşündüğünüz gibi zor değil… Nasıl mı?



Materyaller: Sadece büyük karton kutular ve yapıştırmak için bol miktarda sıcak silikon.



Sunum: Ben iki büyük kartonu birleştirerek evin duvarlarını yaptım, çatı kısmı içinde büyükçe ayrı bir karton kullandım. Pencereleri ve kapıyı istediğiniz şekilde keserek oluşturabilirsiniz. Yine karton kullanarak pencere önüne saksılık hazırlayıp evinizi daha sıcak bir hale getirebilirsiniz. Servis penceresi içinde kartonu üç tarafından kesip dışarı çıkardım, altına ayrı parçalar kesip yapıştırarak destek yaptım. Bu tamamen oğlumun fikriydi bana o pencereden kurabiye satmak istediğini söyledi. Ve tabi hemen yine kartondan küçük yuvarlak parçalar keserek kurabiyeler hazırladım. Evimizin ışıklandırması için de çatıya pilli lambalardan astık. Oğlum evinin duvarlarına kendi çizdiği resimleri asmak istedi. Tamamen kendisine ait bir alan oluşturdu.



Unutmayın, önemli olan elinizdeki malzemeleri kullanarak içine sığabileceğiniz bir ev yapmak, süsleme kısmı tamamen zevkinize ve çocuğunuzun isteklerine bağlı. Beraber harika bir ev tasarlayabilirsiniz.





Kazanımlar: Aidiyet ve sorumluluk duygusu gelişimi.



Empati ve gözlem becerisi.



Dil gelişimi.



Hayal gücü.