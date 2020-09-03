Geri dönüşüm oto yıkama kompleksi

İster bahçe, ister balkonunuzda hazırlayın. Sulu oyunların çocuklara terapi gibi geldiği kesin.

Ben sadece araba yıkama olarak değil de tam bir kompleks olsun istedim. Hem köpükleme ve durulama hem de kurutma bölümü yaptım. Tabi bunu hikayeleştirerek oynadık.

Önce bir kaba biraz çamurlu su hazırladım. Arabalarımızı içinde sürdük, iyice kirlenince hepsi oto yıkamada sıraya girdi. Tek tek güzelce hepsini yıkadık pakladık. Yetti mi peki? Tabi ki hayır! Bu sefer çamurlu suya hayvanlar girdi sonra hoop onlar da oto yıkamamıza geldi. Oldukça uzun süre oynama garantili diyebilirim.

Nasıl yaptığıma gelince evdeki atık malzemeleri kullandım, siz de evinizde uygun ne bulursanız uyarlayabilirsiniz, tamamen hayal gücünüze kalmış.

Materyaller: İyice yıkanıp temizlenmiş deterjan kutusu, pet su ya da süt şişeleri, bunları yapıştırmak için sıcak silikon, yine şişeleri birbirine bağlamak için uzunca plastik bir çubuk, yıkama için toz bezi, sünger.

Ben su hortumu ortada durmasın diye pet bardaklardan tünele benzer bir şey yaptım. Malzeme bulmazsanız yapmasanız da olur.

Sunum: Büyük deterjan kutusuna suyun akması için delikler açıyoruz. Diğer şişeleri altına sıcak silikonla sabitliyoruz. Şişelerin ortasından çubuk geçirip süngerlerin dönebilmesini sağlıyoruz. Dilerseniz üst kısmına hortumun geçmesi için pet bardaklardan tünel yapıp onu da yapıştırıyoruz. Artık mekanizmamız hazır olduğuna göre su hortumunu büyük deterjan kutusunun içine bırakıyoruz. İsterseniz bizim gibi önce köpüklenme, sonra durulama kısmı en sona da kurulama kısmı yapabilirsiniz.

Şimdi temizlik vakti, kirli arabalarımızı sırayla yıkayabiliriz.

Kazanımlar

Geri dönüşüm bilinci

Sorumluluk alma

Dil gelişimi.

Bol eğlence.

Sağlıkla kalın, oyunla kalın!