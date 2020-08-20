Geri dönüşüm malzemelerinden oyun kutusu

Hazırlaması çok ama çok pratik ve masrafsız olan bu kutuyla çocuklarımız eğlenirken öğrenecek. Bu oyunda ince ve kaba motor gelişimi desteklenirken aynı zamanda çocuklarımız eşleştirme yapacak ve “renk, desen, büyük, küçük” gibi kavram bilgileri de oluşacak.

Gelelim kutumuzu hazırlamaya…

Materyaller: Boş bir karton kutu, çeşitli büyüklüklerde rulolar, istediğiniz renk ve desende bantlar.

Sunum: Kartonu ters çeviriyoruz, elimizde kaç tane rulo varsa ona göre kartonun üstüne ve yanlarına ruloların geçeceği büyüklükte delikler açıyoruz (Ne çok dar ne de çok geniş olmalı). Bu deliklerin etrafına bant yapıştırıyoruz. Aynı renk ve desende bandı o deliğe geçecek olan rulonun etrafına da yapıştırıyoruz. Ve oyun kutumuz hazır. Önce biz bir kere nasıl oynanacağını gösteriyoruz şimdi sıra çocuğumuzda. Ruloları kartondan belli bir mesafede uzağa bırakarak çocuğumuzun git gel yapmasını sağlayabiliriz. Eğilip doğrulacak, ruloları geçirmek için çaba sarf edecek, bunu her yapışında kaba motor gelişimi desteklenecek. Renkli olanları eşleştirirken mesela "kırmızı rulo" gibi seslendirerek renk kavramını vermiş olacağız. Aynı şekilde farklı boyutlarda kestiğimiz ruloları "En küçüğünü verir misin" , "Nerede " gibi sorularla büyük küçük kavramı ve dil gelişimi de desteklenecek. Biraz daha büyük yaştaki çocuğumuzla oynadığımızda "ruloların yarısı içeride" gibi geri bildirimlerle derinlik ve boyut kavramlarını da verebiliriz.

İşte boş bir kutu ve bol kazanımlı oyun diye bunlardan bahsediyordum.

Kazanımlar:

İnce ve kaba motor gelişimi

Eşleştirme becerisi

El göz koordinasyonu gelişimi

Kavramlar (renk, desen, büyük küçük)

Görsel hafıza ve algı yeteneği

Dil gelişimi

Yaş: Çocuğunuzun gelişimine göre tutma ve kavrama becerileri kazanmışsa sunulabilir.

Sağlıkla kalın, oyunla kalın!