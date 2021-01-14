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GeriH. Canan Yelken Evdeki malzemelerle ve çok basit: Çoraptan kardan adam yapımı
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Haberler>Yazarlar>H. Canan Yelken>Evdeki malzemelerle ve çok basit: Çoraptan kardan adam yapımı

Yazarlar
14.01.2021 - 12:48 |  Son Güncelleme:

Evdeki malzemelerle ve çok basit: Çoraptan kardan adam yapımı

H. Canan Yelken
H. Canan Yelken
Montessori Eğitmeni
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H. Canan Yelken
H. Canan Yelken
cananakcan0134@gmail.com
Evdeki malzemelerle ve çok basit: Çoraptan kardan adam yapımı
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Henüz siz de bizim gibi kar görmediyseniz kardam adamı çoraptan yapmaya ne dersiniz? Üstelik çok pratik ve sadece evdeki malzemeleri kullanarak!

Gerekli malzemeler: Beyaz bir çorap, pirinç, gözleri için düğme ya da boncuk, bunları yapıştırmak için sıcak silikon, bağlamak için ip.

Evdeki malzemelerle ve çok basit: Çoraptan kardan adam yapımı

Yapılışı

Çorabı parmak kısmından kesiyoruz, bu kestiğimiz parça kardan adamımızın beresi olacak. Uzun parçanın tersini çevirip kestiğimiz yerden iple sıkıca bağlıyoruz, tekrar düzünü çevirip içine pirinç dolduruyoruz.

Evdeki malzemelerle ve çok basit: Çoraptan kardan adam yapımı

Uç kısmını da iyice bağladıktan sonra kafa ve gövdesini ayırmak için yine iple bağlıyoruz. Şimdi gözlerini yapıştırıyoruz.

İsterseniz benim gibi minik keçe parçalarından ağız burun çizip yapıştırabilirsiniz. Ya da sadece boncuk da kullanabilirsiniz. Ben atkısını da kırmızı keçeden yaptım, onun yerine siz ip, kurdele gibi evinizde ne varsa uyarlayabilirsiniz.

En son kestiğimiz küçük parçayı kenarını kıvırıp kafasına takıyoruz. Kardan adamımızın beresi ve atkısını  takarken kardan adam şarkısı söyleyerek çocuğunuzla  eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Evdeki malzemelerle ve çok basit: Çoraptan kardan adam yapımı

Ben oğlumun bu kadar çok seveceğini bilseydim daha önce yapardım.

Not: Kardan adamımızda minik materyaller kullandığımız için küçük yaş grubu çocukların ebeveyn gözetiminde oynamaları gerekmektedir.

Evdeki malzemelerle ve çok basit: Çoraptan kardan adam yapımı

Sağlıkla kalın, oyunla kalın! 

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H. Canan Yelken
H. Canan Yelken
Montessori Eğitmeni
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