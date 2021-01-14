Evdeki malzemelerle ve çok basit: Çoraptan kardan adam yapımı

Gerekli malzemeler: Beyaz bir çorap, pirinç, gözleri için düğme ya da boncuk, bunları yapıştırmak için sıcak silikon, bağlamak için ip.





Yapılışı

Çorabı parmak kısmından kesiyoruz, bu kestiğimiz parça kardan adamımızın beresi olacak. Uzun parçanın tersini çevirip kestiğimiz yerden iple sıkıca bağlıyoruz, tekrar düzünü çevirip içine pirinç dolduruyoruz.

Uç kısmını da iyice bağladıktan sonra kafa ve gövdesini ayırmak için yine iple bağlıyoruz. Şimdi gözlerini yapıştırıyoruz.

İsterseniz benim gibi minik keçe parçalarından ağız burun çizip yapıştırabilirsiniz. Ya da sadece boncuk da kullanabilirsiniz. Ben atkısını da kırmızı keçeden yaptım, onun yerine siz ip, kurdele gibi evinizde ne varsa uyarlayabilirsiniz.

En son kestiğimiz küçük parçayı kenarını kıvırıp kafasına takıyoruz. Kardan adamımızın beresi ve atkısını takarken kardan adam şarkısı söyleyerek çocuğunuzla eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Ben oğlumun bu kadar çok seveceğini bilseydim daha önce yapardım.



Not: Kardan adamımızda minik materyaller kullandığımız için küçük yaş grubu çocukların ebeveyn gözetiminde oynamaları gerekmektedir.





Sağlıkla kalın, oyunla kalın!