Evde eğitici oyuncak yapımı: Şekilleri bul-tak

Malumunuz evde kalmaya devam ettiğimiz şu günleri çocuklarımız için verimli hale getirmeye çabalıyoruz. Annelerin yükü arttı. Umarım bu dönemi sağlıkla atlatırken çocuklarımızla da kaliteli vakit geçirebilelim. Bu konuda biraz da olsa yardımım dokunursa ne mutlu bana.



Bugün sadece evdeki malzemeleri kullanarak ‘bul tak’ oyuncağı hazırlayacağız. Daha küçük yaştaki çocuklar için sadece ‘şekil eşleştirme’ olarak da kullanabilirsiniz. Her çocuğun gelişimi farklıdır ama 18 ay civarı bebeklerimiz eşleştirme yapmaya başlayabilirler.



Annelerden çoğunlukla “Bebeğim hazırladığım oyunla ilgilenmedi, ağzına götürdü, yırttı attı… Ne yapabilirim?” gibi sorular alıyorum. Bu yaptıkları ilgilenmemek değil aksine ‘keşfetme’ çabasıdır. Oral dönemi bitmemiş çocuklarımızın merak duygusuyla tadına bakmaya çalışması çok normaldir, yırtıp atmaları da el kaslarını çalıştırır. Yani emekleriniz boşa gitmiyor aslında. Eğer hazırladığınız oyuna hiç dokunmuyorsa, gerçekten o an ilgisini çekmemiş olabilir. Böyle durumlarda kesinlikle ısrarcı olmuyoruz. Oyunu kaldırıp belli bir süre geçtikten sonra tekrar sunuyoruz. Çocuğumuzun hazır olmuşluğu bizi yönlendirmeli. Onun ilgi alanlarına göre oyunlar hazırlamak daha hızlı olumlu dönüşler almanızı sağlayacaktır.



Gelelim bul tak oyunumuzu hazırlamaya…



Materyaller: Karton, maket bıçağı, kalın ahşap çubuklar, bu çubukları sabitlemek için sıcak silikon tabancası, delikler açmak için tornavida, şekilleri renklendirmek için istediğiniz boya çeşidini kullanabilirsiniz.



Sunum: Kalın bir karton parçasını zemin olarak kullanıyoruz (2-3 kat üst üste yapıştırarak da elde edebilirsiniz).

Daha sonra hazırladığımız zemine şekiller çizip içlerini boyuyoruz.

Ahşap çubukları bu şekillerin tam ortasına geçirip yapıştırarak sabitliyoruz.

Başka bir kartona şekilleri boy boy çizip kesip rengarenk boyuyoruz. Hazırladığımız tüm şekillerin ortasından tornavida yardımıyla delikler açıyoruz. 2 yaş üstü çocuklarımızdan boyama konusunda yardım isteyebiliriz. Etkinliği hazırlama kısmına dahil olan çocukların hem el becerileri daha da gelişmiş olur hem de oyuna ilgileri artmış olur.



Şimdi sıra sunum kısmında…



Önce siz, bir kere hiç konuşmadan şekilleri uygun yerlerine büyükten küçüğe sıralayarak takıyorsunuz. Çocuğunuz sizi izliyor. Size soru sorarsa açıklıyorsunuz. Sonra sıra minik ellerin çalışmasına geliyor. Çocuğumuzun yaşı ve gelişimine göre sadece eşleştirme de yapabilir. Asla “yanlış yaptın, bak öyle değil, böyle” diye müdahale etmiyoruz! Gerekirse tekrar tekrar oynayarak gösteriyoruz.



Unutmayın çocuklar ne dediğimizle değil ne yaptığımızla ilgilenir ve bizi taklit ederler.

İlgisinin azaldığını hissettiğinizde başka bir zaman tekrar oynamak üzere oyunumuzu kaldırıyoruz. Böylelikle çocuğumuzu sıkmadan ve başarısızlık hissi yaşatmadan oyunumuzu sunmuş oluyoruz. Unutmayın bütün oyunlar için aynı kural geçerlidir. Tek başına değil sizinle oynaması ve sabırla beklemeniz oyuna odaklanma süresini uzatacaktır. Aynı oyunu 1 ay sonra tekrar sunduğunuzda ne demek istediğimi anlayacaksınız.



Kazanımlar



El-göz koordinasyonu

İnce motor becerileri gelişimi

Tutma, kavrama yeteneği gelişimi

Şekilleri, renkleri öğrenme

Büyük küçük kavramı

Düşünme, hesap edebilme, kıyaslama ve zeka gelişimi



Yaş: 2+



Neredeyse sıfır maliyetli, beraber hazırlanmış, uzun soluklu ve çok kazanımla bir oyuncağınız var artık J Mutlu oyunlar…



