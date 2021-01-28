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Haberler>Yazarlar>H. Canan Yelken>Eğlenceli dikiş etkinliği

Yazarlar
28.01.2021 - 10:04 |  Son Güncelleme:

Eğlenceli dikiş etkinliği

H. Canan Yelken
H. Canan Yelken
Montessori Eğitmeni
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H. Canan Yelken
H. Canan Yelken
cananakcan0134@gmail.com
Eğlenceli dikiş etkinliği
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Dikiş dikme çalışmaları Montessori eğitiminde günlük yaşam becerilerini destekleyecek etkinliklerden biridir. Bu çalışmada çocuğumuz sadece ince motor becerisi değil aynı zamanda el-göz koordinasyonu da sağlamış olur.

Daha önceki yazılarımda bahsetmiştim; okul öncesi dönemde bu tarz etkinliklere yer vermek çocuğumuzu kalem  tutma ve yazmaya hazırladığı gibi öz becerilerini geliştirmesine, kendi kendine yetebilir hale gelmesine zemin hazırlayacaktır. Günlük yaşam becerilerini bir yetişkinden bağımsız halde kendi yapabilen çocuk duygusal açıdan da daha özgüvenli bir birey haline gelecektir.

Bu tarz dikiş çalışmalarına başlarken ilk adım; çocuğumuzun kendine zarar vermesini engelleyecek plastik iğne gibi materyallerin kullanılması ve her çalışmada olduğu gibi çocuğumuza başarısızlık hissi yaşatmadan basitten zora doğru oyunlar hazırlamalı, aynı zamanda çocuğumuzun kolay kavrayabileceği karton ya da köpük tabak gibi materyaller seçilmelidir. Gelelim oyunumuzun hazırlanışına…

Eğlenceli dikiş etkinliği

Materyaller: Karton parçası, plastik iğne, renkli elişi kağıtları, yün ip, delikli zımba (yoksa delikleri bir tornavida yardımıyla da açabilirsiniz)

Sunum: Ben zemin olarak karton kullandım ve oğlumun daha rahat kavrayabilmesi için daire şeklinde kestim. Tam ortasına elişi kağıtlarından aslan resmi çizip yapıştırdım. Önce aslanın kenarlarından delikler açtım sonra kartonun etrafına aynı sayıda delikler açarak oyunu hazır hale getirdim. 

Eğlenceli dikiş etkinliği

Çocuğumuzun yaşı ve gelişimine göre ipi iğneden geçirmesini isteyebilirsiniz. Daha sonra nasıl dikeceğini gösterip aynısını ondan isteyin, ip çok uzun olmasın ki çocuğumuz zorlanmasın. İp sık sık bitecektir, düğüm atma işi sizde!

Eğlenceli dikiş etkinliği

Dilerseniz nasıl yapılacağını gösterip denemeler yapabilirsiniz. Oğlum dikiş lafını duyduğunda yapmak istemedi açıkçası. Ama başarabildiğini görünce heyecanla devam etti ve bitirmeden bırakmadı. İşte bu yüzden her zaman çocuğumuzun yaşına ve gelişimine uygun oyunlar seçmeliyiz.

Eğlenceli dikiş etkinliği

Eğer yapmak istemiyorlarsa ısrarcı olmadan oyunu kaldırıp başka bir zaman tekrar sunmalıyız.

Kazanımlar

İnce Motor Becerileri Gelişimi
 
Günlük Yaşam Becerilerinin Gelişimi
 
El-Göz Koordinasyonu Gelişimi
 
Dikkat ve Konsantrasyon Becerisi

Neden-Sonuç İlişkisi

Yaş: Çocuğumuzun gelişimine göre 3+ yaşta sunulabilir.

Çocuklar için eğlenceli tabak sunumları!Yapabilirim'in bu haftaki bölümünde evde çocuklar için eğlenceli tabak sunumları hazırlamayı gösterdik.
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H. Canan Yelken
H. Canan Yelken
Montessori Eğitmeni
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