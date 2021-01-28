Eğlenceli dikiş etkinliği

Daha önceki yazılarımda bahsetmiştim; okul öncesi dönemde bu tarz etkinliklere yer vermek çocuğumuzu kalem tutma ve yazmaya hazırladığı gibi öz becerilerini geliştirmesine, kendi kendine yetebilir hale gelmesine zemin hazırlayacaktır. Günlük yaşam becerilerini bir yetişkinden bağımsız halde kendi yapabilen çocuk duygusal açıdan da daha özgüvenli bir birey haline gelecektir.



Bu tarz dikiş çalışmalarına başlarken ilk adım; çocuğumuzun kendine zarar vermesini engelleyecek plastik iğne gibi materyallerin kullanılması ve her çalışmada olduğu gibi çocuğumuza başarısızlık hissi yaşatmadan basitten zora doğru oyunlar hazırlamalı, aynı zamanda çocuğumuzun kolay kavrayabileceği karton ya da köpük tabak gibi materyaller seçilmelidir. Gelelim oyunumuzun hazırlanışına…





Materyaller: Karton parçası, plastik iğne, renkli elişi kağıtları, yün ip, delikli zımba (yoksa delikleri bir tornavida yardımıyla da açabilirsiniz)



Sunum: Ben zemin olarak karton kullandım ve oğlumun daha rahat kavrayabilmesi için daire şeklinde kestim. Tam ortasına elişi kağıtlarından aslan resmi çizip yapıştırdım. Önce aslanın kenarlarından delikler açtım sonra kartonun etrafına aynı sayıda delikler açarak oyunu hazır hale getirdim.

Çocuğumuzun yaşı ve gelişimine göre ipi iğneden geçirmesini isteyebilirsiniz. Daha sonra nasıl dikeceğini gösterip aynısını ondan isteyin, ip çok uzun olmasın ki çocuğumuz zorlanmasın. İp sık sık bitecektir, düğüm atma işi sizde!

Dilerseniz nasıl yapılacağını gösterip denemeler yapabilirsiniz. Oğlum dikiş lafını duyduğunda yapmak istemedi açıkçası. Ama başarabildiğini görünce heyecanla devam etti ve bitirmeden bırakmadı. İşte bu yüzden her zaman çocuğumuzun yaşına ve gelişimine uygun oyunlar seçmeliyiz.

Eğer yapmak istemiyorlarsa ısrarcı olmadan oyunu kaldırıp başka bir zaman tekrar sunmalıyız.



Kazanımlar



İnce Motor Becerileri Gelişimi



Günlük Yaşam Becerilerinin Gelişimi



El-Göz Koordinasyonu Gelişimi



Dikkat ve Konsantrasyon Becerisi



Neden-Sonuç İlişkisi



Yaş: Çocuğumuzun gelişimine göre 3+ yaşta sunulabilir.